Potrivit bugetului de anul acesta, echipa de fotbal a comunei — aflată în prezent în pragul retrogradării — va primi 7 milioane de lei, de aproape 18 ori mai mult decât suma alocată investițiilor noi, care se ridică la doar 400.000 de lei. În total, 76% din buget este direcționat către cheltuieli de funcționare, în timp ce doar 24% merge către dezvoltare — unul dintre cele mai mici procente înregistrate în ultimii ani, în condițiile în care taxele locale au crescut, iar veniturile la buget au creștere.

Amendamentele propuse de USR Șelimbăr — privind achiziționarea unui teren pentru construirea unei școli noi, amenajarea unui trotuar pe DN1 pentru siguranța pietonilor și decolmatarea canalului colector — au fost respinse de majoritatea din Consiliul Local.

„Șelimbărul are nevoie urgentă de investiții în școli, infrastructură, spații verzi și siguranța oamenilor. În schimb, vedem din nou cum milioane de lei merg către fotbal, fără explicații clare și fără o viziune reală pentru dezvoltarea comunei. Banii publici trebuie să se întoarcă în comunitate și să rezolve problemele reale ale oamenilor”, a declarat Daniel Vidrighin-Bratu, consilier local și Președinte al Filialei Locale USR Șelimbăr.

Consilierii USR Șelimbăr au votat împotriva bugetului, invocând lipsa de prioritizare a nevoilor reale ale comunității, dar vor continua să susțină investițiile în educație, infrastructură și creșterea calității vieții în comună.