Deși majoratul reprezintă pragul legal standard pentru întemeierea unei familii în România, legislația prevede anumite excepții în care tinerii pot face acest pas mai devreme. Mai exact, legea permite căsătoria cu minori care au împlinit vârsta de 16 ani, însă doar în anumite condiții stricte și bine justificate. În județul Sibiu, pe parcursul ultimului an, instanțele de judecată au analizat și au autorizat trei astfel de căsătorii, oferind undă verde unor fete adolescente să se mărite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

În ce condiții se pot căsători minorii

Cadrul juridic care reglementează aceste situații excepționale este stabilit prin Articolul 272 din Codul Civil. Potrivit textului de lege, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui, și cu autorizarea obligatorie a instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul.

Legea anticipează și eventualele neînțelegeri: dacă unul dintre părinți refuză să își dea acordul, instanța de tutelă este cea care tranșează divergența, având în vedere exclusiv interesul superior al copilului. De asemenea, dacă unul dintre părinți este decedat sau în imposibilitate de a-și exprima voința, consimțământul celuilalt părinte este suficient, la fel ca și în cazul părintelui care exercită singur autoritatea părintească. În absența părinților sau a unui tutore, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității abilitate să exercite drepturile părintești.

Prin urmare, legislația impune un filtru triplu, medical, parental și judecătoresc, înainte de a valida o astfel de uniune.

Trei cazuri de căsătorie cu minori în județul Sibiu

În ultimul an, pe rolul instanțelor din județul Sibiu s-au aflat trei dosare în care s-a solicitat și s-a obținut această dispensă de vârstă, toate implicând tinere minore și parteneri majori.

Primul caz a fost pronunțat în luna martie 2026, la Judecătoria Săliște. O tânără în vârstă de 16 ani a primit acordul instanței de a se căsători cu un tânăr de 25 de ani din Ocna Sibiului. Potrivit datelor de pe rejust.ro, în motivarea hotărârii s-a arătat că „între cei doi s-a legat o frumoasă relație de prietenie încă din copilărie, iar de aproximativ doi ani au o relație foarte apropiată, din care, la data de 16 mai 2024, s-a născut o fetiță”. În fața judecătorilor, tinerii au menționat că sentimentele și dorința lor de a duce o viață morală, socială și religioasă, în concordanță cu principiile societății civile și ortodoxe românești, corespund principiului general al căsătoriei.

Cel de-al doilea caz s-a aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu, iar pronunțarea a fost dată la 27 ianuarie 2026. O tânără de 17 ani a cerut acordul de a se căsători cu un tânăr de 22 de ani din satul Nou. Din documentele instanței reiese că fata provine dintr-o familie numeroasă, cu cinci copii, ea fiind cea mai mare dintre frați. La data judecării, cei doi tineri aveau deja un copil în vârstă de 7 luni și locuiau împreună, având o relație stabilă. Adolescenta mai are un copil dintr-o altă relație, însă ambii minori sunt îngrijiți și întreținuți de tânărul de 22 de ani, care are un loc de muncă și un venit lunar stabil. Viitorii soți au explicat instanței că mariajul ar consolida situația lor familială și ar asigura un mediu stabil pentru creșterea și educarea copiilor.

Al treilea caz a fost înregistrat la Judecătoria Avrig, decizia fiind luată în ședință publică pe 28 octombrie 2025. O adolescentă de 16 ani a primit permisiunea de a se căsători cu iubitul ei major din Sebeșul de Sus. Petenta a arătat că se află într-o relație de concubinaj din care a rezultat o fetiță, apreciind că nașterea copilului reprezintă un motiv profund întemeiat pentru aprobarea căsătoriei înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Fiind vorba despre o tânără integrată în sistemul de protecție, asistentul maternal a fost cel care și-a dat acordul legal pentru această uniune.

În toate cele trei cazuri din județul Sibiu, cuplurile de tineri aveau deja copii împreună, iar adolescentele erau mame la momentul solicitării. Dorința comună a tinerilor a fost aceea de a obține recunoașterea legală a relației pentru a asigura stabilitatea și creșterea armonioasă a copiilor lor. Un alt element comun decisiv pentru judecători a fost consensul de la nivelul familiei: în toate cazurile, părinții, respectiv asistentul maternal, au fost pe deplin de acord cu aceste căsătorii și au susținut demersul în fața legii.