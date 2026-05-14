Orașul Cisnădie a anunțat că proiectul „Amenajare Parc Fotovoltaic Cisnădie”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene, a intrat oficial în etapa de implementare.

În prezent se desfășoară procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

Potrivit comunicatului transmis de administrația locală, până la termenul limită din 12 mai 2026, patru operatori economici au depus oferte pentru realizarea investiției. Contractul este unul integrat, de tip „design & build”, ceea ce înseamnă că aceeași companie va realiza atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este de 4.271.047,38 lei, iar durata totală de implementare este de șase luni de la data semnării contractului.

Parcul fotovoltaic urmează să fie amenajat în extravilanul orașului Cisnădie, pe terenul identificat prin CF nr. 111299 și nr. cadastral 111299. Proiectul are ca obiectiv producerea de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit indicatorilor proiectului, noua capacitate instalată va avea o putere de 0,399 MW, iar producția medie estimată de energie regenerabilă va fi de aproximativ 463,630 MWh pe an. În același timp, autoritățile estimează o reducere anuală a emisiilor de CO2 de aproape 289 de tone.

Proiectul Deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul D.J.M Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni – între orele 8:00–16:00 și vineri între orele 8:00–14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsb.anmap.gov.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a D.J.M. Sibiu.

Administrația locală susține că investiția face parte din strategia de dezvoltare a orașului și de creștere a utilizării surselor de energie verde.