Pe scurt: Noua platformă digitală a CNIR permite publicului să semnaleze probleme și să trimită sugestii pentru proiectele rutiere. Instrumentul vizează creșterea transparenței și implicarea comunității.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat o platformă digitală dedicată colectării de propuneri, observații și sugestii din partea cetățenilor, comunităților locale și profesionale pentru proiectele de infrastructură rutieră pe care le derulează.

Potrivit AGERPRES, noul instrument online permite și transmiterea de informații despre problemele întâlnite în teren, oferind astfel posibilitatea unei implicări directe a publicului în procesul de dezvoltare a infrastructurii.

Gabriel Budescu, directorul general al CNIR, a declarat că această aplicație a fost creată pentru a conecta oamenii la proiectele aflate în derulare și pentru a oferi un instrument simplu și accesibil de consultare și implicare publică.

„Am vrut să avem un instrument simplu și accesibil pentru consultare și implicare publică, pentru că ne dorim ca fiecare investiție sau proiect să răspundă cât mai bine nevoilor reale din teren. Credem că transparența, dialogul și participarea cetățenilor trebuie să devină parte din fiecare etapă a proiectelor de infrastructură”, a precizat Budescu.

Reprezentanții companiei au subliniat că formularul online nu este destinat transmiterii petițiilor sau solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Pentru astfel de cereri, rămâne valabil circuitul dedicat deja existent pe site-ul companiei.

Prin această inițiativă, CNIR urmărește să crească nivelul de transparență și să faciliteze dialogul cu publicul, astfel încât proiectele de infrastructură rutieră să fie adaptate cât mai bine la nevoile reale ale comunităților. Platforma este deschisă tuturor celor interesați să contribuie cu sugestii sau să semnaleze probleme legate de lucrările de infrastructură rutieră.

CNIR gestionează mai multe proiecte majore de infrastructură rutieră, printre care și autostrada Brașov – Făgăraș, iar noua platformă digitală vine ca un pas suplimentar în direcția implicării comunității în dezvoltarea acestor investiții.