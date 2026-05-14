Pe strada Maior Niță Octavian din cartierul Gușterița din Sibiu se vor construi 14 case. Documentația de urbanism a fost supusă consultării publice, iar doi sibieni care locuiesc în zonă au cerut clarificări despre proiect. Proiectantul i-a asigurat pe aceștia că „specificul săsesc” al zonei va fi păstrat, iar cartierul nu se va aglomera.

În perioada 13 februarie – 9 martie, documentația de urbanism PUZ pentru lotizarea unui teren și construirea de locuințe individuale pe strada Maior Niță Octavian, nr. 12, din Sibiu, s-a aflat în consultare publică, perioadă în care doi sibieni s-au arătat interesați de proiect și au cerut clarificări dezvoltatorului.

Specificul săsesc va fi păstrat

Una dintre sesizări a venit din partea unui sibian care locuiește în zonă și care s-a arătat bucuros de faptul că proiectantul a propus „o soluție care preia specificul local săsesc, prin poziționarea caselor pe limita laterală care nu prezintă calcan, detaliu care contribuie la păstrarea caracterului zonei”. Proiectantul a menționat că acesta a fost „un detaliu esențial pentru păstrarea caracterului și identității cartierului”.

Sibianul a cerut însă clarificări despre strada propusă pentru accesul noilor locatari, menționând că este nevoie ca „lungimea fundăturii să se încadreze în limitele admise de noul normativ ISU”, astfel încât să fie asigurate condițiile necesare pentru accesul mașinilor de pompieri în cazul unui incendiu, dar și a vehiculelor de salubrizare.

Potrivit proiectantului, strada propusă va fi proiectată ținând cont de dubla reglementare: urbanistică și de siguranță la foc. Ea va fi prevăzută și cu hidranți exteriori stradali, iar autospecialele vor avea spațiu să întoarcă.

Temeri din cauza aglomerației

Cealaltă sesizare a făcut referire la supraaglomerarea zonei, în condițiile în care noile case vor fi construite în apropiere de Gușterland. „Nu sunt de acord cu construcția celor 14 case. Odată cu construirea lor se va aglomera zona, va fi multă gălăgie, se vor desființa locurile de parcare aflate în fața terenului. Această stradă va deveni foarte circulată odată cu deschiderea Gușterlandului, deci vă rog să nu o supraaglomerăm mai mult decât este cazul. Sper să se ia o decizie corectă și să fie luată în considerare părerea oamenilor care locuiesc pe această stradă”, a spus persoana care a transmis sesizarea.

Proiectantul a precizat că documentația PUZ propune o densitate de locuire foarte redusă, aliniată specificului cartierului, motiv pentru care zona nu se va aglomera. „Proiectul prevede realizarea a doua 14 case pe o suprafață de 4.557,37 mp. Acest lucru se traduce printr-un procent de ocupare a terenului (POT) foarte mic, de maximum 25%. Aproximativ 40% din suprafața totală va fi reprezentată de spații verzi private, ceea ce garantează un caracter aerisit și liniștit al noii dezvoltări, fără a genera un impact fonic diproporționat”, a precizat acesta.

Cât despre aglomerație, proiectantul a argumentat că valorile de trafic generate de cele 14 case vor fi „static nesemnificative în raport cu capacitatea de preluare a rețelei stradale dintr-un municipiu”. „Proiectul respectă riguros toate cerințele Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu privind funcțiunea, retragerile și regimul de construire. Dezvoltarea propusă transformă un teren viran într-o zonă urbanizată coerent, cu infrastructură modernizată (stradă lărgită, trotuare, utilități), aducând un plus de valoare întregii comunități din vecinătate”, este concluzia proiectantului.