Pe scurt: Controalele ITM Sibiu vizează șantierele cu risc ridicat de accidentare și implică atât angajatorii, cât și lucrătorii din construcții.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu desfășoară, în perioada ianuarie – începutul lunii decembrie 2026, o campanie națională de verificare a șantierelor temporare și mobile din sectorul construcțiilor.

Acțiunea are ca scop reducerea consecințelor sociale și economice negative generate de nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniu.

Campania include vizite de control pe șantiere. Prima etapă s-a desfășurat în luna aprilie 2026, când au avut loc întâlniri cu angajatorii din construcții.

Discuțiile s-au concentrat pe creșterea implicării angajatorilor și lucrătorilor în respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, cu accent pe prevenirea riscului de cădere de la înălțime, surparea malurilor la lucrările de excavații, respectarea legislației și stabilirea măsurilor preventive necesare.

Au fost abordate și aspecte legate de instruirea lucrătorilor, supravegherea și controlul activităților desfășurate în locurile de muncă cu risc ridicat de accidentare, precum și prevenirea riscurilor profesionale prin aplicarea măsurilor corespunzătoare. Scopul acestor acțiuni este reducerea numărului de accidente de muncă în sectorul construcțiilor.

La întâlnirile din aprilie au participat reprezentanți ai angajatorilor, lucrători desemnați și coordonatori de șantier în domeniul securității și sănătății în muncă.

Începând cu vineri, 1 mai 2026, inspectorii de muncă au demarat acțiuni de control la angajatorii cu activități încadrate în codurile CAEN 41, 42 și 43. Campania se va desfășura până la începutul lunii decembrie 2026.

Inspectorul șef Alexander George Wolf a subliniat că respectarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și relațiile de muncă, inclusiv încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, evidența timpului de muncă și acordarea drepturilor salariale, alături de implicarea activă a angajatorilor și lucrătorilor în aplicarea măsurilor de prevenire, sunt esențiale pentru reducerea riscurilor profesionale și a accidentelor de muncă.

Inspectoratul va continua acțiunile de informare, îndrumare și control pe toată durata campaniei.

