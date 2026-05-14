Pe scurt: Află ce investigație imagistică ți se potrivește: CT, RMN sau ecografie? Medicul Oana Geană de la Spitalul Județean Sibiu explică pe înțelesul tuturor.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu oferă pacienților informații esențiale despre investigațiile imagistice utilizate în diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor medicale.

Potrivit unei postări oficiale, dr. Oana Geană, medic specialist Radiologie și Imagistică Medicală cu competență în senologie, explică diferențele dintre CT, RMN și ecografie, precum și modul corect de pregătire pentru aceste proceduri.

Investigațiile imagistice moderne sunt sigure dacă sunt recomandate corect

Dr. Oana Geană precizează că imagistica medicală modernă implică riscuri minime atunci când investigațiile sunt recomandate de medic și efectuate conform indicațiilor. Aparatura actuală este proiectată să utilizeze doze cât mai mici de radiații pentru proceduri precum CT sau radiografie, iar protocoalele moderne urmăresc constant reducerea expunerii pacientului fără a afecta calitatea diagnosticului.

RMN-ul și CT-ul folosesc tehnologii diferite și au indicații specifice

Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN) utilizează câmp magnetic și unde radio pentru a crea imagini detaliate ale organelor și țesuturilor, fără a expune pacientul la radiații ionizante. RMN-ul este foarte precis, dar necesită mai mult timp pentru efectuare. În schimb, Computer Tomografia (CT) folosește radiații X și are avantajul rapidității, fiind deosebit de utilă în situații de urgență sau pentru evaluarea anumitor organe, cum ar fi plămânii. Alegerea metodei depinde de problema medicală și de recomandarea medicului specialist. Pentru detalii suplimentare despre rolul tomografiei computerizate în evaluarea plămânilor, puteți consulta și acest articol din arhivă.

Ecografia este sigură, non-invazivă și poate fi repetată ori de câte ori este nevoie

Ecografia este recomandată pentru evaluarea organelor precum ficatul, rinichii, tiroida, vasele de sânge sau pentru monitorizarea sarcinii. Aceasta este una dintre cele mai sigure metode imagistice, fiind non-iradiantă și bazată pe ultrasunete. Poate fi repetată fără restricții, ori de câte ori este necesar pentru monitorizarea evoluției unei afecțiuni.

Pregătirea pentru investigații variază în funcție de procedură

Pregătirea pacientului depinde de tipul investigației. Pentru unele proceduri este necesar repaus alimentar, iar pentru altele, consumul de apă este important, cum ar fi în cazul anumitor ecografii pentru vizualizarea vezicii urinare și a organelor pelvine. În cazul RMN-ului, pacienții trebuie să evite accesoriile metalice și să informeze medicul despre eventuale implanturi metalice, stimulatoare cardiace sau alergii, mai ales dacă se administrează substanță de contrast pentru CT.

Imagistica medicală este esențială pentru diagnostic și monitorizare

Potrivit dr. Oana Geană, imagistica medicală are un rol indispensabil în depistarea, confirmarea și monitorizarea afecțiunilor, oferind medicilor posibilitatea de a observa structurile interne ale corpului fără intervenții invazive. Un diagnostic precoce, obținut prin investigații imagistice, crește semnificativ șansele unui tratament eficient și administrat la timp. Pentru acces rapid la tehnologii medicale de ultimă generație, inclusiv RMN, puteți consulta și acest articol din arhivă.

Radiațiile medicale sunt controlate și utilizate doar când beneficiile depășesc riscurile

Radiațiile folosite în investigațiile imagistice moderne sunt atent controlate și administrate în doze minime. Atunci când investigațiile sunt justificate și recomandate corect, beneficiile depășesc cu mult riscurile. Medicii evită expunerile inutile și aleg metoda cea mai sigură pentru fiecare pacient, în urma unei evaluări personalizate. Scopul rămâne obținerea unui diagnostic rapid și precis, în condiții de maximă siguranță pentru pacient.