Pe scurt: Un copil de cinci ani a rezistat două zile singur în pădure, fără să fie speriat, potrivit medicilor. Descoperă ce l-a ajutat să supraviețuiască și cum a decurs salvarea.

Directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, medicul Camelia Grigore, a declarat joi, 14 mai 2026, că băiețelul de cinci ani găsit după aproape două zile de căutări în zona Sebeșu de Jos – Sebeșu de Sus a supraviețuit pentru că nu a conștientizat pericolul așa cum ar fi făcut-o un adult. Informațiile au fost transmise potrivit AGERPRES.

„Copilul împreună cu mama sunt internați la Pediatrie. Nu are nicio afecțiune gravă, este afebril și va rămâne în spital până la începutul săptămânii viitoare pentru evaluare și tratament”, a precizat Camelia Grigore. Ea a explicat că băiatul nu a trăit starea de panică pe care ar fi avut-o un adult aflat singur în pădure: „Copilul nu a fost speriat, fiind prea mic pentru a înțelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură și a stat acolo. Nu i-a fost frică în sensul ‘vai de mine, vine ursul’ sau ‘vai de mine, vine lupul’”, a spus medicul.

VEZI ȘI: Momentul în care Alex a fost găsit: ce le-a spus micuțul salvatorilor / video

Potrivit directorului spitalului, băiatul s-a adăpostit într-un loc ferit de frig și ploaie: „A stat sigur undeva, acoperit, pentru că nu a venit înghețat de frig, deci sigur nu a stat în bătaia vântului. Și, nefiind emoționat că îl mănâncă lupul, ursul sau altceva, cum ar fi fost un om mare, a supraviețuit.”

Un alt factor important a fost faptul că băiatul era obișnuit să petreacă mult timp în aer liber, la ferma familiei. „Era un copil care se ducea cu tatăl să repare gardul, să facă una, să facă alta, deci era obișnuit cu a sta afară. Nu era un copil de la oraș, pe care îl înfofolești și îl duci cu mașina la grădiniță”, a explicat Camelia Grigore.

Citește și: Cum se simte Alex, copilul salvat după 40 de ore din pădure: medicii vin cu vești bune

Medicul a subliniat că băiețelul a avut mult noroc și că găsirea lui la timp a fost decisivă: „O întâmplare fericită. Un norocos, care a reușit să reziste în ploaie. Bine că l-au găsit în două zile, pentru că dacă mai stătea încă vreo trei, probabil că nu era același deznodământ.”

Băiatul, în vârstă de cinci ani, dispăruse luni, 12 mai 2026, după-amiaza, în localitatea Sebeșu de Jos. El a fost găsit miercuri, 14 mai 2026, în viață, în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ doi kilometri de locul dispariției, cu ajutorul elicopterului Inspectoratului General de Aviație.

La acțiunea de căutare au participat aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, salvamontiști, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiști ai IGAv și polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a felicitat pe salvatori pentru intervenție.

Mai multe detalii despre starea copilului și despre misiunea de salvare pot fi găsite în articolele Cum se simte Alex, copilul salvat după 40 de ore din pădure: medicii vin cu vești bune și Cum a decurs misiunea de căutare a băiețelului dispărut la Sebeșu de Jos: „Zecile de ore de căutări neîncetate s-au transformat în bucuria salvării”.