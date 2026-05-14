Alex a stat mai bine de 40 de ore singur în sălbăticie. Fără apă, fără mâncare, în frig și sub cerul liber, băiețelul de numai 5 ani din Sebeșu de Jos a reușit să supraviețuiască, iar astăzi este pe mâini bune. Medicii transmit că micuțul primește îngrijrii medicale de specialitate în Spitalul de Pediatrie din Sibiu.

Alexandru Toma Zerestea, băiețelul în vârstă de 5 ani, salvat după ce a dispărut în pădure la Sebeșu de Jos, a fost internat în Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu. A fost adus aici în cursul după-amiezii zilei de miercuri, după ce a fost depistat de un elicopter, iar mai apoi recuperat de salvamontiști.

Odată ajuns la spital, medicii au început îngrijirile, depistând că micuțul Alex nu avea nicio leziune traumatică, ci doar o formă ușoară de deshidratare. Are și pneumonie, astfel că va mai rămâne internat câteva zile pentru a primi tratament adecvat sub supravegherea specialiștilor.

„Copilul în vârstă de 5 ani a fost adus în serviciul CPU al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu cu stare generală satisfăcătoare și deshidratare, formă ușoară, fără leziuni traumatice evidente. Investigațiile efectuate au pus în evidență tulburări electrolitice ușoare, iar din punct de vedere imagistic s-a evidențiat pneumonie interstițială pe radiografia pulmonară efectuată. Copilul se află internat pentru supraveghere și tratament de specialitate în secția de Pediatrie a spitalului”, a precizat medicul Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

Alex a fost salvat cu ajutorul a sute de persoane. Polițiști, salvamontiști, pompieri, jandarmi, piloți, pădurari și o mulțime de voluntari au umblat aproape 3 zile prin ploaie, prin vânt, pe un teren accidentat, pentru a-l găsi. Părinții lui nu au încetat o clipă să creadă că fiul lor este în viață, iar astăzi îl pot strânge din nou în brațe.

