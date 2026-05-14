Pe scurt: Defibrilatoare automate vor fi montate în locuri publice din toată țara, pentru intervenții rapide în caz de urgență. Programul Crucea Roșie Română urmărește să reducă mortalitatea prin stop cardiac.

Crucea Roșie Română a anunțat miercuri, 13 mai, lansarea unui program național de instalare a defibrilatoarelor automate externe în spații publice, cu scopul de a crește șansele de supraviețuire în cazul stopului cardiac.

Potrivit AGERPRES, proiectul vizează dotarea zonelor cu trafic intens, precum gări, aeroporturi, centre comerciale, instituții publice, stadioane sau școli, cu echipamente medicale care pot salva vieți în situații de urgență.

Reprezentanții Crucii Roșii Române au subliniat că timpul de reacție este esențial în cazul unui stop cardiac, iar prezența unui defibrilator automat extern (DAE) la îndemâna publicului poate face diferența între viață și moarte.

„În fiecare minut care trece fără intervenție, șansele de supraviețuire scad cu 10%. Instalarea defibrilatoarelor în spații publice și instruirea populației pentru utilizarea lor sunt măsuri vitale”, au transmis organizatorii programului.

Programul include nu doar achiziția și montarea defibrilatoarelor, ci și sesiuni de instruire pentru cetățeni, angajați ai instituțiilor și voluntari, astfel încât cât mai multe persoane să știe să intervină rapid și corect în caz de urgență. Crucea Roșie Română a precizat că va colabora cu autoritățile locale, instituții publice și mediul privat pentru identificarea celor mai potrivite locații și pentru asigurarea mentenanței echipamentelor.

Inițiativa vine în contextul în care România se confruntă cu o rată ridicată a deceselor cauzate de stop cardiac, iar accesul rapid la defibrilatoare este limitat în multe zone. Potrivit datelor prezentate de Crucea Roșie, în fiecare an, mii de persoane își pierd viața din cauza lipsei intervenției rapide. Prin acest program, organizația își propune să reducă semnificativ mortalitatea prin stop cardiac în spațiile publice.

Proiectul se bazează pe experiența altor țări europene, unde instalarea defibrilatoarelor automate externe în locuri publice a dus la creșterea semnificativă a ratei de supraviețuire în cazurile de stop cardiac. Crucea Roșie Română a menționat că va monitoriza implementarea programului și va evalua periodic impactul acestuia asupra sănătății publice.

În Sibiu, Crucea Roșie a derulat deja proiecte de educație medicală și intervenție rapidă, precum „Școala de Empatie” sau lansarea propriului serviciu de ambulanță. De asemenea, în luna aprilie, două defibrilatoare instalate la Sibiu au fost vandalizate, iar autoritățile au demarat investigații pentru identificarea făptașilor.