Pe scurt: Un diamant rar, expus la Smithsonian și purtat de un colecționar asiatic, a atras trei ofertanți din întreaga lume și a depășit estimările inițiale la licitația de la Geneva.

Un diamant albastru-verde de 5,50 carate, extras din Africa Centrală, a fost vândut miercuri, 13 mai 2026, la Geneva, pentru echivalentul a 14,8 milioane de euro, potrivit Rador.

Casa de licitații Christie’s a anunțat că această sumă, care include comisionul, reprezintă un record mondial pentru un diamant albastru-verde licitat până acum.

Piatra prețioasă, denumită „Visul Oceanului”, a fost adjudecată pentru aproape 13,6 milioane de franci elvețieni, depășind estimările inițiale cuprinse între 7 și 10 milioane de franci elvețieni (7,6 până la 10,9 milioane de euro).

Max Fawcett, directorul internațional al diviziei de bijuterii Christie’s, a declarat pentru AFP:

„Este pur și simplu remarcabil. Am vândut această piatră în 2014 pentru 8,5 milioane de dolari. A fost achiziționată de un colecționar privat asiatic care a apreciat-o foarte mult și a purtat-o.”

Potrivit lui Fawcett, la licitația din Geneva au participat activ trei clienți din regiuni diferite ale lumii, ceea ce a dus la creșterea prețului final la 17 milioane de dolari. Diamantul, certificat de Institutul Gemologic al Americii (GIA) ca fiind cel mai mare diamant albastru-verzui Fancy Vivid înregistrat vreodată, are o tăietură triunghiulară și a fost extras la începutul anilor 2000 în Africa Centrală.

Piatra a fost expusă în 2003 la expoziția „Splendor of Diamonds” organizată de Institutul Smithsonian din Washington, D.C., unde au fost prezentate cele mai rare opt diamante colorate din lume, inclusiv acest exemplar albastru-verzui, a precizat Fawcett.

Cumpărătorul actual a ales să rămână anonim. Fawcett a menționat că diamantul are dimensiunea unei unghii mici.

„Nebunia pentru obiecte de colecție de lux, cele mai fine pietre colorate, cele mai rafinate bijuterii de designer, obiecte rare și de neînlocuit, este mai puternică ca niciodată. Și suntem absolut încântați de rezultat”, a adăugat el.