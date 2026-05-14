Pe scurt: O femeie din Orlat și un bărbat din Vrancea au fost opriți în trafic, ambii fiind surprinși la volan fără drept de conducere.

Polițiștii din județul Sibiu au depistat marți, 13 mai, două persoane care conduceau autovehicule deși aveau permisul de conducere suspendat.

Primul caz a fost înregistrat la ora 09:45, în localitatea Orlat. O localnică în vârstă de 27 de ani, a fost oprită de polițiști pe DJ 106 E, pe strada Avram Iancu.

“În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că dreptul femeii de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat.” a transmis IPJ Sibiu

Câteva ore mai târziu, altă ilegalitate în trafic

Câteva ore mai târziu, la ora 11:00, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au identificat în localitatea Cristian un bărbat de 31 de ani, din județul Vrancea, care conducea o autoutilitară, deși avea permisul suspendat. Și în acest caz, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.

Ambele cazuri se înscriu într-o serie de acțiuni ale polițiștilor sibieni pentru combaterea infracțiunilor rutiere și pentru creșterea siguranței pe drumurile publice. Situații similare au fost raportate și în alte localități din județ, după cum arată și cazurile depistate la Agârbiciu și Tălmaciu.