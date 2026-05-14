Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu anunță decesul plutonierului major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae, fost polițist apreciat pentru activitatea desfășurată în cadrul IPJ Sibiu.

Potrivit reprezentanților instituției, Rădoiu Ovidiu-Nicolae s-a născut în data de 8 decembrie 1988, în municipiul Sibiu. A absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina în anul 2012, iar ulterior și-a desfășurat activitatea în structurile Poliției Orașului Tălmaciu și ale Postului de Poliție Turnu Roșu.

„A fost apreciat pentru profesionalismul și devotamentul său față de profesie și comunitate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

IPJ Sibiu a transmis un mesaj de omagiu și recunoștință pentru activitatea desfășurată de fostul polițist în slujba legii.

Slujba religioasă de înmormântare va avea loc joi, de la ora 12:00, la Biserica „Sfântul Nicolae” din orașul Tălmaciu.

Conform normelor protocolare și Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, colegii săi vor organiza un moment solemn la conducerea pe ultimul drum, în semn de respect și prețuire pentru activitatea și devotamentul acestuia.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace!”