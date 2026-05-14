Pe scurt: Vezi ce subiecte au primit elevii din Sibiu la simularea de Matematică pentru Bac 2026 și când se desfășoară probele oficiale.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat subiectele și baremele pentru proba scrisă la Matematică din cadrul simulării județene a Bacalaureatului 2026, susținută de elevii de clasa a XII-a luni, 12 mai.

Potrivit Edupedu.ro, subiectele au fost diferite în funcție de profil: Matematică-Informatică, Științe ale naturii, Pedagogic și Tehnologic.

Inspectoratul a pus la dispoziția elevilor și profesorilor atât subiectele, cât și baremele de corectare pentru fiecare profil. Documentele pot fi consultate pentru a vedea structura și nivelul de dificultate al probelor. Simularea a urmărit să ofere elevilor o imagine clară asupra cerințelor examenului real și să îi ajute să își evalueze nivelul de pregătire.

Înscrierea candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2026 va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Probele scrise încep pe 29 iunie, cu Limba și literatura română, urmate de proba obligatorie a profilului pe 30 iunie, proba la alegere pe 2 iulie și Limba maternă pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie 2026, iar elevii vor putea vizualiza lucrările înainte de depunerea contestațiilor.

Calendarul detaliat al examenului național de Bacalaureat 2026 prevede următoarele etape:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Este al doilea an consecutiv în care elevii pot vizualiza lucrările de la Bacalaureat după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului oficial.

Subiectele și baremele pentru fiecare profil pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Pentru detalii despre rezultatele anterioare la simulări, vezi și rezultate simulare BAC în Sibiu.