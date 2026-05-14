FCSB va aborda meciul de luni, de la Sibiu, cu rezervele, titularii urmând a fi menajați pentru barajele de Conference League.

Mihai Stoica, conducătorul campioanei FCSB a anunțat că meciul de la Sibiu, de luni, va fi abordat fără titularii de bază. Doi dintre jucători, Matei Popa și internaționalul Daniel Bîrligea sunt accidentați.

„În meciul de la Sibiu, probabil că vor fi folosiţi şi jucători care au evoluat mai puţin. Nimeni nu riscă să se întâmple ceva înainte de meciul de baraj. Radunovic, de exemplu, are trei cartonaşe galbene. Dacă ar lua galben de la Sibiu n-ar juca cu Botoşani. Dacă nu joacă la Sibiu, poate să ia galben cu Botoşani că, dacă mergem mai departe, joacă cu Dinamo”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Meciul FC Hermannstadt – FCSB se joacă luni, 18 mai, de la ora 20:30 și va conta pentru ultima etapă din play-out-ul Superligii.

Pentru a se salva matematic de la retrogradarea directă, sibienii trebuie să scoată din acest meci mai multe puncte decât Unirea Slobozia în jocul de acasă, cu UTA.

Altfel, echipa lui Dorinel Munteanu va putea doar să spere că Slobozia nu va lua licența nici la TAS, pentru a putea merge la ”baraj” cu FC Voluntari, locul 3 din Liga 2.

FCSB o va înfrunta pe FC Botoșani în semifinala barajului de calificare în preliminariile Conference League. Câștigătoarea acestui duel va juca în meciul decisiv împotriva ocupantei locului patru din play-off, ocupat în prezent de Dinamo.