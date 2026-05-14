Pompierii și scafandrii ISU Sibiu au demonstrat încă o dată că pentru ei fiecare viață contează. În timpul unei misiuni dificile de căutare a unui copil dispărut, salvatorii au observat un câine bătrân, prins în mâl, în râul Sebeșul de Jos, fără puterea de a se salva singur.

Animalul era slăbit și imobilizat, iar scafandrii au intervenit imediat pentru a-l scoate la mal. După salvare, pompierii l-au dus într-o zonă sigură, aproape de sat, pentru a-l feri de alte pericole până la finalizarea misiunii de căutare.

Deși erau obosiți, uzi și plini de noroi după ore întregi de intervenție, salvatorii nu au plecat acasă până nu s-au asigurat că patrupedul ajunge în siguranță la o clinică veterinară din Sibiu.

”Câinele se află acum sub supravegherea medicilor veterinari și primește îngrijiri de specialitate. Reprezentanții clinicii veterinare Exclusive Vets au transmis că animalul va fi monitorizat atent, iar investigațiile medicale vor continua după stabilizarea lui”, transmit cei de la Animal Life.

Gestul pompierilor sibieni a fost apreciat de numeroși oameni în mediul online, imaginile cu salvarea emoționând sute de persoane. Pentru salvatorii ISU Sibiu, misiunea de a salva vieți nu se oprește doar la oameni, ci include orice suflet aflat în pericol.