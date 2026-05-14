Pe scurt: Gigi Căciuleanu revine la Sibiu cu un spectacol inspirat de poezia și muzica Americii Latine, prezentat în premieră în cadrul FITS.

„Valparaiso Vals”, noul spectacol semnat de Gigi Căciuleanu, va fi prezentat în avanpremieră la Teatrul de Balet Sibiu pe 10 iunie, iar premiera oficială va avea loc pe 21 iunie, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, potrivit unui comunicat transmis de Teatrul de Balet Sibiu.

Conceput ca un poem scenic în mișcare, „Valparaiso Vals” propune un univers al memoriei, visării și întâlnirilor dintre lumi, inspirat de ritmurile și imaginile Americii Latine. Spectacolul aduce pe scenă o combinație de muzică și poezie, într-o coregrafie cu încărcătură poetică.

„Valparaiso Vals – un caleidoscop de impresii trăite dar și visate

„Valparaiso Vals – un caleidoscop de impresii trăite dar și visate. Între Valparaiso și Santiago am ascultat de atâtea ori poeme chiliene cântate pe versuri ale laureaților Premiilor Nobel Gabriela Mistral și Pablo Neruda, dar și mexicanul «Cielito lindo», brazilianul «Valsinha» sau cubanezul «Contigo en la distancia». Căci Valparaiso nu este numai Chile, așa precum Parisul nu este numai Franța. Valparaiso, cu luminițele caselor sale valsând pe un deal de dimensiunile… nopții, este un port la ocean deschis înspre lume. Și înspre… lumi”, a declarat Gigi Căciuleanu, coregraf al spectacolului.

Gigi Căciuleanu este recunoscut pe marile scene internaționale pentru cariera sa de dansator și coregraf, colaborând cu nume precum Pina Bausch și Maya Plisetskaya. A fost distins cu premii și onoruri internaționale, printre care Ordinul Steaua României în grad de Cavaler și titlul francez de Chevalier des Arts et des Lettres. Artistul a subliniat influența decisivă pe care a avut-o asupra sa profesoara Miriam Răducanu.

Cu peste 300 de spectacole create, Căciuleanu a fondat la Paris Compania Gigi Căciuleanu, a condus Baletul Național din Santiago de Chile între 2001 și 2013 și a creat, în 2007, Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. Printre spectacolele sale se numără „Stimmung”, „Alter Mahler”, „Mozart Steps”, „D’ale noastre” și „Imagine all the people”. Artistul își transmite experiența prin ateliere și cursuri susținute la nivel internațional.

Echipa spectacolului îi include pe Gigi Căciuleanu (concept, regie, coregrafie, traducere și adaptare texte), Oana Lacramioara Berbec (canto), Lelia Marcu Vladu (asistentă regie și coregrafie), Tudor Mares (coloană sonoră), Vlad Vedeș (producție muzicală), Corina Boboc-Giorgescu (scenografie) și Horia Suciu (light designer).

„Valparaiso Vals” este o producție realizată de Teatrul de Balet Sibiu și Fundația Art Production.