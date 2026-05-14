Pe scurt: Doar o mică parte dintre membrii de sindicat au susținut greva generală. Liderii sindicali spun că revendicările rămân valabile și vor fi prezentate noului Guvern.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat, joi, 14 mai, amânarea grevei generale care era programată pentru 25 mai.

Potrivit adevarul.ro, decizia a fost luată după ce rezultatele referendumului intern au arătat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea protestului.

Conform datelor prezentate de cele două federații, doar 19,2% dintre membrii de sindicat au votat „DA” la referendumul privind organizarea grevei generale. Liderii sindicali au explicat că rezultatul a fost influențat de contextul politic, în special de demiterea Guvernului Bolojan.

Reprezentanții sindicatelor au precizat că mulți dintre angajații care au votat în favoarea grevei „au demonstrat că sunt gata de luptă”, dar există temeri că o acțiune de protest organizată în lipsa unui Guvern cu puteri depline „va rămâne fără niciun rezultat”.

Federațiile sindicale au subliniat că revendicările angajaților din educație rămân „pe deplin legitime” și că acestea vor fi prezentate noului Executiv imediat după învestire. Totodată, liderii au anunțat că vor continua presiunile în Parlament și au transmis un mesaj și președintelui Nicușor Dan.

Reprezentanții profesorilor au atras atenția că educația din România traversează una dintre cele mai profunde crize din ultimii 35 de ani și au făcut apel la solidaritate și implicare din partea membrilor de sindicat.

Subiectul revendicărilor salariale și al protestelor din educație a fost prezent și în contextul discuțiilor despre salariile dascălilor și despre posibilele acțiuni de boicotare a examenelor naționale.