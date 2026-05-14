Continuă lucrările de deszăpezire pe DN7C – Transfăgărășan, în special pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, unde drumarii se confruntă cu condiții dificile de intervenție.
În unele zone, stratul de zăpadă depășește 2-3 metri grosime, iar pe carosabil au fost găsite numeroase stânci aduse de avalanșe de pe versanți.
Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că intervențiile au fost întrerupte de mai multe ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Cu toate acestea, utilajele revin pe traseu ori de câte ori condițiile permit desfășurarea lucrărilor în siguranță pentru personalul implicat.
