Întregul lot de juniori III al Clubului „Puma” a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului pentru a primi distincția de „Cel mai bun club de juniori” al anului 2025.

Titlul a fost acordat Clubului „Puma” de reprezentanții Federației Române de Taekwon-do ITF în cadrul Campionatului Național de Juniori III, desfășurat la Deva în perioada 8–10 mai și destinat copiilor cu vârste între 8 și 10 ani.

„Este rezultatul muncii unor copii extraordinari, al unor părinți care ne-au fost mereu alături și al unei echipe unite. Faptul că am devenit cel mai bun club din România la categoria Juniori III și că avem cei mai buni sportivi din țară ne obligă să muncim și mai mult pentru a ne menține în top. Sunt mândru de fiecare copil care a contribuit la această performanță”, a declarat antrenorul Srthur Meizel.

Competiția a reunit 375 de sportivi de la 33 de cluburi din țară și a fost una dintre cele mai ample întreceri dedicate juniorilor organizate în România, adunând peste 500 de participanți – sportivi, antrenori și arbitri.

„Organizarea a fost extraordinară, iar comportamentul spectatorilor, în mare parte părinți și membri ai familiilor sportivilor, impecabil”, a transmis Ciprian Banea, antrenor al Clubului „Puma” și director de concurs.

Pe lângă titlul obținut pentru rezultatele din anul precedent, clubul sibian s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general al competiției de la Deva, cucerind 8 medalii de aur, 14 de argint și 17 de bronz.

„Suntem într-un schimb de generații, mulți dintre juniori concurând pentru prima dată la această categorie de vârstă. Practic, un copil de 8 ani a luptat împotriva unuia de 10 ani. Rezultatul ne motivează să devenim și mai buni”, a mai spus Ciprian Banea.

În prezent, peste 100 de juniori se pregătesc în sala de antrenament a clubului pentru a deveni viitoarea generație de campioni ai județului Sibiu. Mulți dintre ei visează să ajungă în lotul național al României, unde sportivii de la „Puma” formează deja majoritatea echipei.