Alexandru Zerestea, băiețelul de 5 ani care s-a pierdut de lângă tatăl său, a fost găsit după două zile și două nopți de căutări intense. Primele cuvinte pe care le-a rostit au fost „Vreau la mami”, iar după ce salvatorii montani i-au oferit prima masă după 40 de ore în care nu a mâncat nimic, s-a înseninat la față. Micuțul este internat acum în spital și primește îngrijirile de care are nevoie.

Băiețelul de 5 ani, dispărut în pădurea de la Sebeșu de Jos, a fost găsit în viață după două nopți petrecute, în condiții de ploaie și frig, în sălbăticie. Copilul a supraviețuit singur, fără apă și fără mâncare, iar salvarea sa a mobilizat autorități și voluntari din tot județul Sibiu.

Momentul în care Alex a fost găsit

Alex a fost observat de pilot, din elicopterul cu termoviziune din cadrul Inspectoratului General de Aviație (IGAv). Stătea liniștit, pe pământul ud, cu un băț în mână. Era epuizat, dar aștepta să fie găsit. E un miracol că acum este bine, în afara oricărui pericol, alături de părinții lui. Toți cei care au contribuit la găsirea micuțului sunt, de altfel, eroi, căci fără eforturile și determinarea lor, deznodământul n-ar mai fi fost astăzi unul fericit.

Primele cuvinte pe care le-a rostit, aproape plângând, au fost „Vreau la mami”. Salvamontiștii, care au ajuns primii la el după ce a fost reperat de pilotul Mihail Soare, care l-a observat din elicopterul Black Hawk, l-au încălzit, l-au învelit și l-au hrănit. Salvatorii au adus cu ei apă, ciocolată și o banană.

„Mmm, delicios”, au fost cuvintele micuțului Alex când a mușcat din banană, prima lui masă după mai bine de 40 de ore de stat singur în sălbăticie.

Copilul a fost preluat apoi de echipele medicale și transportat la spital, unde a fost evaluat și se află în afara oricărui pericol. Medicii spun că nu a suferit nicio leziune traumatică, ci avea doar o formă ușoară de deshidratare. Are și pneumonie, astfel că va mai rămâne internat câteva zile pentru a primi tratament adecvat sub supravegherea specialiștilor.

Alex a fost salvat cu ajutorul a sute de persoane. Polițiști, salvamontiști, pompieri, jandarmi, piloți, pădurari și o mulțime de voluntari au umblat aproape 3 zile prin ploaie, prin vânt, pe un teren accidentat, pentru a-l găsi. Părinții lui nu au încetat o clipă să creadă că fiul lor este în viață, iar astăzi îl pot strânge din nou în brațe.

