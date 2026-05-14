Pe scurt: O rețea care vindea suplimente alimentare neautorizate a păcălit zeci de mii de persoane și a produs pagube de milioane. Poliția avertizează asupra riscurilor acestor produse.

Autoritățile din România și Republica Moldova au efectuat marți, 12 mai 2026, 18 percheziții domiciliare în România și 7 în Republica Moldova, în cadrul unei acțiuni comune de amploare pentru destructurarea unei rețele de înșelăciune cu suplimente alimentare.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova. Ancheta a pornit după ce trei persoane au fost convinse să investească în acțiuni la diverse companii, iar ulterior, prin aplicații de acces la distanță, autorii au realizat tranzacții frauduloase de aproximativ 200.000 de euro.

Extinderea cercetărilor a scos la iveală o schemă mult mai amplă: peste 30.000 de persoane ar fi fost păcălite să cumpere suplimente alimentare neautorizate, prezentate ca fiind din ingrediente naturale și recomandate inclusiv pentru afecțiuni grave, precum cele oncologice. Victimelor li se sugera să renunțe la tratamentele prescrise de medici, deși produsele erau, în realitate, periculoase. Au fost identificate și audiate până acum 60 de persoane vătămate, cu un prejudiciu estimat la 100.000 de lei pentru acestea, însă prejudiciul total depășește 14 milioane de lei.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice, sume de bani în valoare totală de peste 80.000 de euro, documente și alte probe materiale.

Rețeaua acționa sub acoperirea unor activități legale de tip call center, folosind website-uri și reclame online pentru a promova suplimente alimentare neautorizate și neverificate în mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Poliția Capitalei avertizează asupra riscurilor semnificative asociate consumului de suplimente alimentare nenotificate. Produsele care nu au trecut prin procedurile oficiale de control pot conține substanțe periculoase sau pot fi promovate cu informații false despre efectele asupra sănătății.

De asemenea, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București atrage atenția asupra riscurilor investițiilor realizate prin platforme financiare neautorizate sau nereglementate, care pot duce la pierderi financiare semnificative sau totale.