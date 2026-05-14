Pe scurt: Un copil de 5 ani a supraviețuit aproape trei zile singur în pădure, iar specialiștii spun că tocmai comportamentele copilăriei l-au ajutat să reziste. Descoperă ce explică psihologii despre acest caz rar.

Alexandru, băiatul de cinci ani dispărut luni, 11 mai 2026, în zona Sebeşu de Jos, județul Sibiu, a fost găsit în viață miercuri, 13 mai, după aproape trei zile de căutări intense în pădure. Cazul a ținut cu sufletul la gură o țară întreagă, iar potrivit Libertatea, specialiștii spun că tocmai reacțiile specifice vârstei i-au crescut șansele de supraviețuire.

Psihologul Mihai Copăceanu, doctor în medicină și specialist în adicții, a analizat cazul și a explicat că un copil nu percepe pericolul cu aceeași gravitate ca un adult. „Există câteva explicații psihologice, comportamentale și fiziologice care ne fac să înțelegem cum a rezistat un copil atâtea zile în pădure”, a declarat Copăceanu pentru Libertatea.

Citește și: Cum se simte Alex, copilul salvat după 40 de ore din pădure: medicii vin cu vești bune

„În primul rând, psihologic vorbind, copilul nu percepe pericolul cu aceeași gravitate și intensitate ca un adult atunci când este pierdut într-o pădure. Nu doar că folosește mai mult imaginația, mai mult jocul, că el poate să presupună că mama este undeva aproape și o să o vadă, dar nu are o teamă puternică, precum în cazul unui adult, de a nu mai fi găsit, de a muri sau de a-i fi afectată viața”, a explicat psihologul.

Totuși, Copăceanu subliniază că băiețelul a trecut prin momente dificile: „Asta nu înseamnă însă că nu s-a simțit singur, că nu i-a fost dor de părinți, că nu a simțit foamea, setea sau că nu a plâns. Categoric, aceste reacții emoționale și fiziologice au existat.”

Citește și: Tatăl copilului dispărut, emoționat până la lacrimi după ce Alex a fost găsit: „Mulțumesc pentru eforturi și răbdare” / video

Mihai Copăceanu a studiat psihologia la Universitatea din Bologna, la Colegiul Balliol (Universitatea Oxford) şi la Universitatea din Londra.

Comportamentele copilăriei au crescut șansele de supraviețuire ale lui Alexandru

Psihologul explică faptul că, din punct de vedere comportamental, un adult aflat într-o astfel de situație devine mult mai agitat, parcurge distanțe mari, se trezește ziua și noaptea, ceea ce crește riscul de accidentare, deshidratare și consum excesiv de energie. În schimb, copiii au tendința de a se opri des, de a dormi mai mult și de a rămâne într-o zonă restrânsă, ceea ce îi ajută să conserve energia.

„Copiii fac mai multe pauze, se odihnesc, se ascund mai frecvent, dorm cu mai multă ușurință – probabil a dormit multe ore. Acest lucru ajută organismul să conserve mai bine energia și să se adapteze pe termen scurt unor condiții dificile. Atunci când stă nemișcat mai mult timp și doarme, consumul energetic scade, iar corpul își păstrează mai eficient resursele”, a precizat Copăceanu.

VEZI ȘI: Momentul în care Alex a fost găsit: ce le-a spus micuțul salvatorilor / video

Alexandru a fost găsit de salvatori la aproximativ 2 kilometri de locul dispariției, într-un luminiș din pădure, după ce a fost reperat cu ajutorul unui elicopter al IGAv. „De asemenea, era așezat. Un adult ar fi parcurs mult mai mulți kilometri, atât ziua, cât și noaptea”, a adăugat psihologul.

Luni, 11 mai 2026, Alexandru se afla cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută drept „Ruscă”, când a plecat într-o direcţie necunoscută și nu a mai revenit. Tatăl a sunat la 112, iar băiețelul a fost căutat de peste 450 de persoane timp de trei zile. Momentul în care Alex a fost găsit a fost surprins de salvatori.

„Paradoxal, tocmai comportamentele considerate specifice copilăriei – opririle dese, somnul, lipsa panicii extreme și tendința de a rămâne într-o zonă restrânsă – i-au crescut șansele de supraviețuire”, a concluzionat Mihai Copăceanu.

Medicul pediatru Irina Antonescu a declarat pentru Libertatea că, pentru un copil de această vârstă, asocierea factorilor de risc a fost aproape letală: „Eu cred că mai mult de 24 de ore nu rezista. A fost descoperit la limită. E un miracol că a supraviețuit. Eu, sincer, nu mă așteptam să-l găsească viu. Atâtea zile în frig, nemâncat, nebăut. Este și la o vârstă la care nu știe singur să-și găsească surse alternative”.

Potrivit Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, Alexandru este în stare stabilă și răspunde bine la tratament. Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al spitalului, a declarat pentru News: „Copilaşul se află internat în Secţia de pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimişti în ceea ce priveşte evoluţia lui.”

Mai multe detalii despre cum se simte copilul după salvare pot fi citite în articolul Cum se simte Alex, copilul salvat după 40 de ore din pădure.