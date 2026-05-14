Pe scurt: Controversata piesă „Choke Me” a Alexandrei Căpitănescu aduce România înapoi pe scena Eurovision, cu șanse incerte de calificare și reacții puternice din partea publicului internațional.

România revine în competiția Eurovision joi, 14 mai 2026, în a doua semifinală organizată la Viena, unde Alexandra Căpitănescu va încerca să obțină calificarea în finală cu piesa „Choke Me”.

Potrivit Mediafax, semifinala începe la ora 22:00, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR 1 și online, pe canalul oficial Eurovision de pe YouTube. România va intra a treia în concurs, după Bulgaria și Azerbaidjan.

Participarea din acest an are o miză specială pentru delegația română, care revine oficial în concurs după o pauză de doi ani, perioadă în care TVR a invocat dificultăți financiare și reorganizarea proiectului Eurovision. Alexandra Căpitănescu, cunoscută publicului după victoria de la „Vocea României”, a câștigat Selecția Națională 2026 cu piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani.

Melodia a atras rapid atenția fanilor Eurovision și a devenit una dintre cele mai discutate piese ale ediției. Succesul online a venit la pachet cu reacții puternice, iar titlul și versurile au generat controverse în presa internațională și pe rețelele sociale.

Publicații precum The Guardian au relatat despre criticile unor organizații și experți, care au susținut că mesajul piesei ar putea fi interpretat ca o banalizare a violenței sexuale sau a relațiilor toxice. Alexandra Căpitănescu a respins acuzațiile, explicând că piesa vorbește metaforic despre anxietate, presiune emoțională și dificultatea de a-ți păstra identitatea într-o industrie competitivă.

Controversa a crescut vizibilitatea României în concurs, iar clipurile cu repetițiile și prestațiile live au strâns milioane de vizualizări pe platformele sociale și pe canalele dedicate Eurovision. Casele de pariuri și comunitățile Eurovision plasează România într-o zonă de calificare incertă.

Mulți fani consideră că România are una dintre cele mai memorabile și diferite apariții ale ediției 2026, ceea ce ar putea ajuta piesa să iasă în evidență într-o semifinală aglomerată. În același timp, stilul agresiv și neconvențional al melodiei ar putea limita voturile publicului mainstream.

Specialiștii Eurovision spun că ordinea de intrare poate reprezenta un avantaj pentru Alexandra Căpitănescu, România urcând pe scenă devreme, într-o poziție care oferă vizibilitate și impact încă din primele minute ale show-ului.

A doua semifinală este considerată una dintre cele mai dificile din acest an, cu 15 țări în concurs: Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Doar 10 dintre acestea vor merge în finala de sâmbătă, 16 mai 2026. În timpul semifinalei vor apărea și reprezentanții unor țări deja calificate direct în finală, inclusiv Franța și Austria, țara gazdă.