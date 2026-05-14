Pe scurt: Un conflict izbucnit pe terasa unui local din Dumbrăveni s-a lăsat cu cinci victime și patru rețineri. Poliția continuă cercetările sub supravegherea Parchetului Mediaș.

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 36 de ani, toți din Dumbrăveni, au fost reținuți de polițiștii orașului Dumbrăveni după un scandal violent produs pe terasa unui local din localitate.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, incidentul a avut loc duminică, 10 mai 2026, în jurul orei 21:20.

Conform informațiilor transmise de polițiști, pe fondul unui conflict spontan, cei patru bărbați ar fi agresat fizic alte cinci persoane aflate pe terasa unei societăți comerciale din Dumbrăveni. În urma altercației, ordinea și liniștea publică au fost grav tulburate.

“În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 10 mai

a.c., în jurul orei 21:20, pe terasa unei societăți comerciale din localitatea Dumbrăveni,

pe fondul unui conflict spontan, patru persoane de sex masculin, în vârstă de 17, 20, 22

și 36 de ani, ar fi agresat fizic alte cinci persoane, tulburând astfel liniștea și ordinea

publică. În baza materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus față de cei patru bărbați măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.” a transmis IPJ Sibiu

VIDEO IPJ SIBIU