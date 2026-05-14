Pe scurt: Motorina s-a scumpit din nou la OMV Petrom, după trei ieftiniri consecutive. Vezi cât costă carburanții la principalele stații din București.

OMV Petrom, principalul distribuitor de carburanți din România, a crescut prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru în după-amiaza zilei de joi, 14 mai.

Prețul benzinei a rămas nemodificat, aceeași situație fiind întâlnită și în stațiile OMV.

Este prima scumpire operată de Petrom după trei ieftiniri consecutive, perioadă în care prețul motorinei a scăzut cu 45 de bani pe litru. Ultima ieftinire fusese aplicată marți, 12 mai 2026. Î

Piața carburanților funcționează în prezent sub o reglementare de criză impusă de Guvern, valabilă până în luna iunie 2026. Prin această măsură, adaosurile comerciale sunt limitate la nivelul celor din anul precedent, iar prețurile pot fi majorate cel mult o dată pe zi.

Prețurile de la pompele din Sibiu

Potrivit Peco-Online, în Sibiu, prețurile la carburanți sunt relativ apropiate între marile rețele, cu variații mici în funcție de brand, locație și tipul stației (urban sau pe autostradă). Diferențele dintre benzina și motorina standard și premium rămân constante: carburanții premium sunt, în medie, cu 0,5 – 1,2 lei/litru mai scumpi, în funcție de furnizor.

Mai jos sunt centralizate prețurile actuale din Sibiu și Miercurea Sibiului, structurate pe tip de carburant.

Benzină standard vs. premium

Stație / Locație Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 9.12 9.60 Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 9.12 9.60 Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia 9.12 9.60 Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9.14 9.79 Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.14 9.79 Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 9.14 9.79 Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 9.14 — OMV Sibiu / Miercurea Sibiului (A1) 9.18 9.75 OMV Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 114 9.18 9.75 OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B 9.18 9.75 Mol Sibiu – Calea Șurii Mari 9.18 9.81 Mol Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 9.18 9.81 Mol Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9.18 9.81 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118 9.18 9.83 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.18 9.83 Rompetrol Sibiu – Bd. Vasile Milea FN 9.18 9.95 Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 9.18 9.95 Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 9.18 9.95 Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 9.18 9.95 Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A 9.28 9.86 Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 9.28 9.86

Motorină standard vs. premium