Pe scurt: Pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești se lucrează 24 de ore din 24, iar tunelurile și viaductele prind contur rapid. Vezi ce progrese s-au făcut pe una dintre cele mai dificile secțiuni.

Asocierea de constructori turci Mapa – Cenghiz este mobilizată cu 460 de muncitori și 160 de utilaje pe șantierul Secțiunii 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești, potrivit HotNews.ro.

Reprezentanții DRDP Craiova au transmis că lucrările avansează într-un ritm bun pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale traseului, în ciuda ploilor torențiale, iar pe sectoarele cu Autorizație de Construire se lucrează 24 de ore din 24.

Structurile pentru care a fost emisă Autorizația de Construire au început să prindă contur. În prezent, șase viaducte au ajuns la stadii fizice cuprinse între 16% și 72%. Tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, are ambele galerii străpunse, iar stadiul fizic se apropie de 34%. Detalii suplimentare despre acest tunel pot fi găsite în articolul Moment important pe Autostrada Sibiu-Pitești: Tunelul Robești a fost excavat complet.

La tunelul de la Boița 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu), stadiul fizic a atins 10%. Se lucrează la consolidarea portalurilor de la intrare și ieșire, iar la galeria stângă, pe sensul Pitești–Sibiu, se execută deja excavații.

Traseul Secțiunii 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești (#A1) are o complexitate tehnică ridicată, incluzând șapte tuneluri rutiere cu o lungime totală de aproximativ 5 km, 24 de poduri și 24 de viaducte, însumând circa 11 km.

DRDP Craiova a precizat că este de așteptat ca Ministerul Transporturilor să emită o nouă Autorizație de Construire pentru tunelul Balota (517 m) și pentru încă 11 viaducte.

Odată finalizată, autostrada Sibiu–Pitești va asigura o conexiune continuă pe Coridorul 4 Pan-European, pe aproximativ 850 km de drum de mare viteză, de la punctul de frontieră Nădlac până la portul Constanța.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 4,25 miliarde lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport.

Finalizarea autostrăzii ar urma să îmbunătățească semnificativ legătura dintre sudul țării (Dobrogea, Muntenia, Oltenia) și Transilvania, unde traficul se desfășoară în prezent cu dificultate pe DN 7, Valea Oltului, pe o singură bandă.

Potrivit unui raport recent al Curții Europene de Conturi, citat de Europa Liberă România la începutul anului, autostrada A1 București–Sibiu–Nădlac, inclusiv porțiunea Sibiu–Pitești, ar putea fi finalizată în întregime înainte de 2030.