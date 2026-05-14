Pe scurt: Fostul șef al ANPC, Horia Constantinescu, a povestit cum a fost păcălit cu bilete false la concertul Metallica, deși le-a achiziționat de pe o platformă cunoscută.

Horia Constantinescu, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și actualul șef al Protecției Consumatorului Constanța, a fost victima unei înșelătorii cu bilete false la concertul Metallica.

Potrivit Digi24, Horia Constantinescu a relatat întreaga experiență pe pagina sa de Facebook, subliniind că astfel de situații pot apărea chiar și în cazul unor persoane cu experiență în domeniul protecției consumatorilor.

„Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a scris Horia Constantinescu pe rețeaua de socializare

Constantinescu a povestit că a stat la coadă și, după ce a ajuns la ultimul filtru de acces, a aflat că biletul său era fals.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-cunoscută, Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău”, a declarat Constantinescu într-un video postat pe Facebook.

El a subliniat că lipsa unor metode eficiente de verificare a autenticității biletelor online îi pune pe consumatori în situații vulnerabile, indiferent de experiența sau funcția pe care o dețin. Mai multe persoane aflate în aceeași situație au fost identificate la intrarea pe stadion, toate cu bilete achiziționate de pe platforma Viagogo.

Acesta a mai atras atenția și asupra riscurilor la care se expun consumatorii atunci când cumpără bilete de pe platforme neoficiale sau de pe site-uri care nu oferă garanții clare privind autenticitatea acestora.