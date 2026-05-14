Zona complexului Cedonia rămâne un punct fierbinte pentru traficul din Sibiu, iar semaforul instalat pe strada Nicolae Iorga pare să le dea în continuare bătăi de cap șoferilor. Deși a fost pus în funcțiune pentru a crește siguranța într-o zonă intens circulată, mulți conducători auto încalcă regulile de circulație și trec pe roșu.

O filmare surprinsă de o cameră de bord în dimineața zilei de 10 mai, la ora 08:13, scoate la iveală faptul că unii șoferi ignoră complet culoarea roșie, bazându-se pe vechile reflexe de dinainte de semaforizarea trecerii din apropierea intersecției cu strada Luptei.

Mercedes surprins pe roșu

În imaginile surprinse se observă cum șoferul unui autoturism marca Mercedes oprește pentru a permite pietonilor să traverseze. Însă, imediat ce calea a fost liberă, acesta și-a continuat drumul, deși semaforul indica în continuare culoarea roșie. Gestul pare a fi o eroare cauzată de faptul că trecerea a fost, timp de zeci de ani, una neresemoforizată, iar șoferul a plecat de pe loc imediat ce pietonii au eliberat zebra.

„Am uitat că e acolo”

Mulți conducători auto spun că încă nu s-au obișnuit cu noua configurație a zonei. Sebi C. a recunoscut că a trecut printr-o experiență similară, mărturisind: „Am pățit și eu același lucru. Am uitat că au pus semafor acolo”.

De asemenea, un alt sibian, Constantin, relatează o situație periculoasă petrecută în același loc: „Mie mi-a trecut un pieton pe roșu. Un șofer care venea de pe strada Luptei a văzut că trece pietonul, nu s-a mai uitat la culoarea semaforului și mi-a ieșit în față. Tot el era nervos că de ce nu m-am oprit, fiind sigur că eu am roșu.”

Permisul suspendat, riscul major pentru șoferii neatenți

Polițiștii rutieri avertizează că neatenția în această zonă costă scump. Șoferii care sunt surprinși trecând pe culoarea roșie a semaforului riscă o amendă contravențională și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

În cazul în care această manevră duce și la producerea unui accident cu pagube materiale, perioada de suspendare a permisului se prelungește la 90 de zile. Este esențial ca șoferii care tranzitează zona Cedonia să fie vigilenți, deoarece „obișnuința” nu îi scutește de sancțiunile legale.

,,Noul” semafor, montat în 2024

Semaforul de la Cedonia nu a apărut peste noapte, dar pare să fie încă „invizibil” pentru unii. Acesta a fost instalat și pus în funcțiune de Primăria Sibiu pe 26 august 2024, fiind un semafor cu buton menit să protejeze pietonii în zonele aglomerate și cu unități de învățământ. Tot atunci a fost semaforizată și trecerea de pe Calea Poplăcii, din fața grădiniței nr. 22. Înainte de a deveni complet operațional, semaforul de pe Iorga a funcționat pe galben intermitent un weekend întreg pentru a-i obișnui pe șoferi, însă realitatea din trafic arată că obișnuința de a trece fără a se uita la semnalul luminos persistă. (detalii aici)