Sibienii au luat cu asalt Piața Cibin în aceste zile pentru a-și cumpăra flori și plante ornamentale. De la flori perene până la mixuri cu 12 plante într-un singur ghiveci, oamenii pleacă cu pungile pline pentru a-și înfrumuseța curțile, grădinile sau balcoanele locuințelor.

Sute de soiuri de flori își așteaptă cumpărătorii în Piața Cibin, însă cele mai căutate rămân mușcatele. „Avem o gamă diversă de floricele, începând de la petunii, flori de gheață, crăițe, sporul casei, margarete africane, campanula, phlox și foarte multe flori pentru soare sau pentru umbră. Clienții vin, iar noi îi ajutăm să aleagă ce li se potrivește și unde ar trebui să le planteze. Cele mai căutate în perioada asta sunt mușcatele. Avem și curgătoare, și drepte, iar cele curgătoare sunt cele mai vândute”, a spus Maria, comerciantă în Piața Cibin.

Prețurile diferă în funcție de tipul florilor și de dimensiunea acestora. Mușcatele costă 12 lei, iar paharele mici cu flori sunt 4 lei bucata, existând și oferte de trei plante la 10 lei. Plantele perene se vând cu aproximativ 15 lei.

Sibienii cumpără flori după buget

Mariana a venit împreună cu soțul ei în Piața Cibin pentru a cumpăra mai multe flori pentru casă și balcon. Chiar dacă spun că prețurile sunt mai mari față de anul trecut, cei doi nu au plecat cu mâna goală.

„Anul acesta sunt foarte frumoase. Am cumpărat mușcate, margarete, dalii, garofițe, de toate, tot ce e de sezon. Prețurile sunt puțin mai scumpe decât anul trecut, cu unu-doi lei. Am cumpărat flori de 260 de lei”, a spus Mariana.

Femeia spune că, pentru pensionari, costurile sunt destul de ridicate, însă pasiunea pentru flori îi face să cumpere în continuare. „Prețurile sunt acceptabile, deși pentru pensiile noastre sunt mai mari. Am luat mușcate pentru balcon, cele mari sunt 50 de lei bucata, iar cele mici 12 lei”, a mai spus aceasta.

Soțul Marianei este de părere că florile au devenit destul de scumpe comparativ cu veniturile oamenilor. „Scumpe, destul de scumpe în comparație cu salariile și pensiile noastre și cu vremurile în care trăim”, a declarat acesta.

Cât costă florile în Piața Cibin

Comercianții spun că majoritatea florilor sunt mai scumpe cu unu sau doi lei față de anul trecut. În această perioadă, mușcatele se vând cu 12 lei, iar petuniile și florile de gheață costă 3 lei bucata. Garofițele, margaretele și sporul casei ajung la 12 lei, în timp ce daliile se vând cu 15 lei. Pentru plantele agățătoare sau mușcatele calotă mare, sibienii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 50 de lei, iar mixurile cu 15 plante într-un singur ghiveci costă 60 de lei.

De asemenea, florile perene precum daliile, garofițele, margaretele sau creasta cocoșului se află printre preferințele cumpărătorilor. Gazania se vinde cu 5 lei, iar florile de piatră costă 4 lei.