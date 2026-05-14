Pe scurt: Peste 19.000 de pacienți au fost consultați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu în 2025. Asociația Pneumologia invită sibienii să sprijine prevenția bolilor pulmonare.

Asociația Pneumologia a anunțat că sprijină în continuare Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu prin donații de aparatură și echipamente medicale, contribuind astfel la îmbunătățirea serviciilor pentru pacienții cu afecțiuni pulmonare.

Pe lângă dotarea spitalului, Asociația Pneumologia susține și acțiunile de prevenție organizate pentru comunitate, precum campaniile antifumat și testările gratuite de spirometrie, prin care cetățenii pot verifica funcția pulmonară. Aceste inițiative urmăresc să crească gradul de conștientizare privind bolile pulmonare și să faciliteze depistarea timpurie a acestora.

„Prevenția trebuie să rămână una dintre prioritățile sistemului medical, mai ales în domeniul pneumologiei, unde multe afecțiuni pot fi depistate din timp și tratate eficient dacă pacienții ajung la medic înainte de apariția complicațiilor. De aceea, este foarte important să susținem nu doar activitatea medicală curentă a spitalului, ci și organizarea acțiunilor de prevenție dedicate comunității, precum campaniile antifumat și testările gratuite ale funcției pulmonare. Prin astfel de inițiative putem contribui la creșterea gradului de conștientizare și la protejarea sănătății populației”, a declarat medicul pneumolog Darius Dăncilă, președintele Asociației Pneumologia.

În anul 2025, în ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au fost consultați peste 19.000 de pacienți, atât adulți, cât și copii. De asemenea, aproximativ 6.000 de pacienți au fost internați în regim de spitalizare continuă sau de zi.

Cei care doresc să sprijine activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu pot face donații către Asociația Pneumologia, în contul RO46BTRL03301205S54494XX, deschis la Banca Transilvania. De asemenea, orice salariat poate direcționa 3,5% din impozitul pe venit anual prin completarea Formularului 230. Firmele interesate pot accesa un contract de sponsorizare disponibil pe site-ul spitalului.

Acțiunile de prevenție și sprijinul acordat spitalului vin în contextul în care, în ultimii ani, sănătatea respiratorie a devenit o preocupare majoră la nivel național, inclusiv în perioada pandemiei, când numărul cazurilor de boli pulmonare a crescut semnificativ.