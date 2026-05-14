Pe scurt: FREEDa explorează fragilitatea și forța Fridei Kahlo prin dans contemporan, cu Georgeta Capraroiu și Tara Darlami în rolurile principale.

Teatrul de Balet Sibiu va prezenta în luna iunie spectacolul de dans contemporan FREEDa, inspirat de universul interior și forța creatoare a pictoriței mexicane Frida Kahlo. Potrivit informațiilor transmise de Teatrul de Balet Sibiu, avanpremiera este programată pentru sâmbătă, 13 iunie 2026, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. Premiera oficială va avea loc duminică, 21 iunie 2026, de la ora 16:00, la Fabrica de Cultură – UniCredit, Sala „Eugenio Barba”, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

FREEDa este o creație semnată de coregrafa sloveno-americană Kjara Wurst și propune o incursiune poetică în universul Fridei Kahlo, explorând femeia din spatele mitului, marcată de suferință fizică, pasiune, singurătate și nevoia de a transforma durerea în artă. Spectacolul nu urmărește biografia artistei în mod convențional, ci construiește, prin dans contemporan, o reflecție despre transformare și reziliență, despre cum limitele pot deveni expresie artistică, iar fragilitatea poate genera forță.

Rolul Fridei Kahlo este interpretat de Georgeta Capraroiu, invitat special al spectacolului și artistă a Operei Naționale și Baletului Sloven din Ljubljana, cunoscută pentru expresivitatea scenică. Ipostaza tinerei Frida este adusă pe scenă de Tara Darlami, balerină a Teatrului de Balet Sibiu, originară din Marea Britanie, care surprinde energia și sensibilitatea anilor de formare ai artistei. Cele două interprete construiesc împreună un portret scenic complex al Fridei Kahlo, traversând diferite etape emoționale și existențiale.

„În calitate de coregrafă și de femeie, sunt atrasă de condiția umană. De mult timp simt o rezonanță cu anumite aspecte ale experienței Fridei Kahlo — nu cu imaginea ei de icon, ci cu femeia care se confruntă cu durerea emoțională, vulnerabilitatea și exprimarea de sine. În crearea FREEDa, nu m-a interesat reconstituirea biografiei sau a iconografiei vizuale a Fridei Kahlo. Am fost atrasă, în schimb, de vulnerabilitatea și reziliența ei — de modul în care o femeie marcată de limitări perseverează și de felul în care durerea poate deveni o poartă către creație. Practica mea coregrafică se bazează pe adevărul emoțional, permițând lumii interioare să ghideze mișcarea. Lucrez îndeaproape cu dansatorii pentru a cultiva prezența, precizia și vulnerabilitatea — nu ca pe o etalare, ci ca pe o experiență trăită. Viața Fridei a oferit o lentilă puternică prin care să explorez teme eterne: interiorizare și expresia, fragilitatea și puterea, izolarea și autodefinirea. Pentru mine, coregrafia este un act de ascultare — a corpului, a poveștii și a ceea ce rămâne nespus. FREEDa ia naștere din această ascultare. Este o explorare a modului în care continuăm să creăm, să ne transformăm și să ne definim în limitele care ne sunt impuse. În cele din urmă, este o invitație de a sta pe deplin în adevărul propriu, fără deghizări”, a declarat Kjara Wurst, coregraf.

Kjara Wurst este cunoscută pentru stilul coregrafic care îmbină rigoarea baletului cu libertatea expresivă a dansului contemporan, punând accent pe poveste, autenticitate emoțională și individualitatea fiecărui interpret. Un moment definitoriu al carierei sale a fost invitația de a crea pentru Baletul Național Sloven la vârsta de 29 de ani, experiență care a determinat-o să se dedice în totalitate coregrafiei și colaborării artistice. De atunci, lucrările sale au fost prezentate de companii de dans, teatre, școli și festivaluri din Europa și Statele Unite.

În 2010, Kjara Wurst a fondat Kjara’s Dance Project, o companie axată pe proiecte care oferă tinerilor dansatori experiență scenică și sprijin în tranziția către o carieră profesională. În cadrul acestui proiect au fost realizate cinci producții de lung metraj și un film de dans, prezentate la Cankar Hall, cel mai mare centru cultural din Slovenia. De peste douăzeci de ani, Kjara Wurst deține statutul oficial de artist independent acordat de Ministerul Culturii al Republicii Slovenia, iar în paralel cu activitatea coregrafică predă la nivel internațional și colaborează cu instituții academice și artistice.

