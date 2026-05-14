O amplă acțiune de control în domeniul transportului rutier de marfă a avut loc, în perioada 11-13 mai, pe autostrada A1 în județul Sibiu. S-au dat amenzi de aproape 350.000 de lei, au fost imobilizate 14 vehicule și 7 șoferi au rămas fără permis de conducere.

Reprezentanții IPJ Sibiu anunță că, în perioada 11 – 13 mai, în intervalele orare 08:30 – 16:00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat, în sistem integrat, activități de control în trafic, în cooperare cu reprezentanți ai ISCTR Sibiu, RAR Sibiu, RAR Alba și DSVSA Sibiu.

„Activitățile s-au desfășurat pe Autostrada A1, calea 2, la km 316 și km 260, și au vizat verificarea autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri, cu accent pe respectarea normelor privind timpii de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, respectarea maselor și dimensiunilor maxime admise, starea tehnică a vehiculelor, precum și legalitatea mărfurilor transportate”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

În cadrul acțiunilor desfășurate, reprezentanții ISCTR Sibiu au efectuat verificări privind legalitatea transportului rutier de marfă, documentele necesare efectuării transportului, utilizarea aparatelor tahograf, respectarea timpilor de conducere și odihnă, precum și respectarea masei totale maxime admise și a masei maxime admise pe axe.

Totodată, reprezentanții RAR Sibiu și RAR Alba au efectuat controale privind starea tehnică a autovehiculelor și ansamblurilor rutiere oprite în trafic, fiind verificate, în principal, sistemele de frânare, direcție, iluminare și semnalizare, starea anvelopelor, nivelul emisiilor poluante și alte elemente care pot afecta siguranța circulației rutiere.

În ceea ce privește componenta de control a mărfurilor transportate, reprezentanții DSVSA Sibiu au verificat documentele de însoțire a mărfii, condițiile de transport, trasabilitatea produselor, respectarea cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și modul de depozitare și transport al produselor pe durata deplasării.

Pe lângă verificările specifice transportului rutier de marfă, polițiștii au desfășurat și activități pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe nerespectarea regimului legal de viteză.

La activități au participat 21 de polițiști, 9 reprezentanți ISCTR Sibiu, 2 reprezentanți RAR Sibiu, un reprezentant RAR Alba și 2 reprezentanți DSVSA Sibiu.

Peste 300 de vehicule verificate: cele mai multe amenzi, pentru viteză și deficiențe tehnice

În cadrul acțiunilor au fost verificate 326 de autovehicule, dintre care 156 de ansambluri rutiere destinate transportului de marfă, iar 24 de autovehicule au fost cântărite.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 251 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 346.677 de lei.

„Dintre acestea, 67 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea regimului legal de viteză, 29 pentru deficiențe tehnice, 80 pentru alte abateri prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 44 pentru abateri prevăzute de O.G. nr. 37/2007, 8 pentru abateri la O.G. nr. 43/1997, 3 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 132/2017, 3 pentru abateri prevăzute de Legea nr. 38/2003, 4 pentru abateri la H.G. nr. 1317/2023, 6 pentru nerespectarea H.G. nr. 1373/2008 și 7 pentru abateri prevăzute de H.G. nr. 984/2005”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Totodată, au fost retrase 47 de certificate de înmatriculare și au fost reținute 7 permise de conducere, dintre care 4 pentru depășirea vitezei legale, unul pentru depășire neregulamentară și 2 pentru conducerea cu permis expirat. De asemenea, polițiștii au dispus imobilizarea a 14 vehicule. În același interval, au fost constatate și 2 infracțiuni la regimul rutier, conform art. 334, alin. (1) din Codul Penal.

Prin desfășurarea activităților în comun cu instituțiile cu atribuții în domeniu, s-a urmărit realizarea unui control complex asupra transportului rutier de mărfuri, atât din perspectiva siguranței rutiere, cât și a legalității transportului, stării tehnice a vehiculelor și legalității mărfurilor transportate.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, pentru reducerea riscului rutier, prevenirea evenimentelor grave și menținerea unui climat de siguranță pe sectoarele de autostradă aflate în competență.

Șofer prins cu peste 180 km/h

În 12 mai, la ora 11:04, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 266, calea 2 – sensul Sebeș către Sibiu, un autoturism, care circula cu viteza de 182 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h. Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație.