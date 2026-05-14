Pe scurt: Elevii care intră la liceu în 2026 vor putea studia după planuri-cadru flexibile, cu opționale precum robotică sau inteligență artificială.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri, 13 mai 2026, în Monitorul Oficial, lista celor 32 de licee de stat și private care vor pilota 77 de planuri-cadru alternative pentru liceu începând cu anul școlar 2026-2027.

Potrivit Edupedu.ro, lista rămâne deschisă până la 31 mai 2026, iar liceele care doresc să participe la pilotare se pot înscrie până la această dată, conform anunțului ministerului.

Printre unitățile de învățământ incluse în programul pilot se numără Colegiul „Școala Națională de Gaz” din Mediaș, Liceul Româno-Finlandez ERI din Sibiu și Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu.

Planurile-cadru alternative propuse de licee pun accent pe flexibilitatea orarului și alegerile elevilor, extinzând Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică, inteligență artificială sau stare de bine.

Profesorii din aceste licee vor putea avea normă integrală din opționalele CDEOȘ prevăzute în planurile-cadru alternative.

Ministerul Educației a precizat că, până în prezent, nu a preluat niciun model educațional pilotat de liceele din țară în ultimii ani. După prima pilotare de patru ani, cele 15 școli și licee care primiseră statutul de școală pilot în 2021 au fost nevoite să aplice pentru un nou ciclu de pilotare.

De exemplu, planul pilot implementat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, care prevedea un program flexibil pentru elevii de clasa a XII-a, nu a fost adoptat de minister, deși a fost preluat și de alte școli.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că lista unităților de învățământ-pilot rămâne deschisă până la 31 mai 2026. Liceele care doresc să intre în programul de pilotare pot urma procedura de înscriere, cu condiția de a opta pentru unul dintre planurile-cadru deja aprobate prin ordinul publicat.

Elevii care în prezent sunt în clasa a VIII-a și vor intra la liceu în toamna anului 2026 vor învăța după noile planuri-cadru. În paralel, ministerul a permis pilotarea unor planuri-cadru alternative, pentru care liceele s-au putut înscrie până la 15 ianuarie 2026. O comisie coordonată de Radu Szekely, consilier al ministrului Educației, va asista liceele care implementează aceste modele pilot. Din comisie fac parte și cercetătorul Dacian Dolean și directoarea Ionela Neagoe.

Varianta standard a planurilor-cadru, care va fi aplicată din anul școlar 2026-2027 pentru elevii de clasa a IX-a, a trecut printr-un proces de consultare publică între 31 ianuarie și 6 martie 2025. Modificările rezultate includ accentuarea profilului/specializării, introducerea unui modul de cultură națională (gramatică, istoria și geografia României), echilibrarea disciplinelor pentru formarea celor opt competențe-cheie și descentralizarea deciziei la nivelul școlii și elevului.

Potrivit secretarului de stat Sorin Ion, competențele dobândite de elevi trebuie să fie aceleași, chiar dacă planurile-cadru alternative prevăd conținuturi și alocări orare diferite.

„După un ciclu de învățământ am putea face o primă evaluare a rezultatelor”, a precizat acesta. Directoarea Ionela Neagoe a menționat că elevii care intră în clasa a IX-a la Colegiul Lazăr în 2026 nu vor avea specializare în primii doi ani și vor învăța după planuri-cadru pilot.