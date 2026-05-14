Locuitorii din Cisnădie sunt îngrijorați, după ce prezența unui urs a fost semnalată din nou ieri, 13 mai. În timp ce Jandarmeria raportează intervenții oficiale, oamenii din zonă reclamă faptul că animalul „se plimbă” de săptămâni bune pe străzi intens circulate, fără ca sistemul RO-ALERT să fie activat.

Jandarmeria Sibiu a fost solicitată să intervină într-o zonă împădurită de pe raza localității Cisnădie, în urma unor apeluri care indicau faptul că un urs se află în proximitate. Un echipaj de jandarmerie a fost direcționat de urgență la fața locului pentru a evalua situația și pentru a îndepărta eventualul pericol.

Localnicii, lăsați în beznă: „E pe strada noastră de săptămâni!”

Dacă autoritățile vorbesc despre proceduri și monitorizare, mesajele locuitorilor din Cisnădie transmit o stare de nesiguranță. Oamenii sunt revoltați de faptul că, deși animalul apare constant pe strada Șelimbărului, una dintre cele mai circulate artere din oraș, nu sunt avertizați prin sistemele de urgență.

Ioana C., o localnică direct afectată, trage un semnal de alarmă asupra pericolului la care sunt expuși copiii și muncitorii:

„Deja de câteva săptămâni e tot ursul la plimbare la noi pe stradă… Strada Șelimbărului e cea mai circulată stradă din oraș, să nu mai vorbim de toți oamenii ce ies de la fabrici și merg acasă pe jos, plus că în capătul străzii e școala. Niciun RO-ALERT nu a fost trimis. Doamne ferește de o întâlnire față în față cu dihania”, spune aceasta.

Mihai A. subliniază și el lipsa de vigilență: „Nu spune nimeni nimic, trebuia să dea RO-ALERT!”

Monitorizare sporită, deși animalul nu a fost găsit

În ciuda intervenției rapide, animalul sălbatic nu a mai fost reperat la momentul sosirii forțelor de ordine. Totuși, jandarmii au rămas în zonă pentru a patrula și a se asigura că localnicii nu sunt în pericol.

„Ieri, 13 mai, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au fost înregistrate două apeluri prin S.N.U.A.U. 112 prin care a fost sesizată prezența unui urs într-o zonă împădurită de pe raza localității Cisnădie, în urma cărora un echipaj de jandarmerie a fost direcționat de urgenţă la fața locului.

Jandarmii sibieni au desfășurat activitățile specifice în astfel de situații la locul sesizării, însă ursul nu a fost găsit. Pentru siguranța cetățenilor, forțele de ordine au monitorizat în continuare zona”, a declarat căpitan Picioiu Floriana, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Sibiu.

Recomandările autorităților: „Nu vă apropiați pentru poze!”

Având în vedere frecvența tot mai mare a întâlnirilor dintre om și urs în județul Sibiu, Jandarmeria reiterează un set de reguli vitale pentru siguranța publică. Autoritățile insistă ca cetățenii să nu trateze prezența animalelor sălbatice ca pe un prilej de divertisment.

,,Le reamintim cetățenilor ca, de fiecare dată când constată prezența animalelor sălbatice, să sune la 112, să nu încerce să intervină, să nu hrănească animalele sălbatice și să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia.,, au declarat reprezentanții IJJ Sibiu.

Precedente periculoase: Ravagii la Șopa și Ferma Seviș

Situația din Cisnădie nu este un incident izolat, ci o continuare a atacurilor semnalate pe 27 aprilie în Cartierul Arhitecților și lângă Ferma Seviș. Atunci, locuitorii reclamau că animalul a ucis deja oi și cai în zona Șopa,

George L. povestea la acea vreme: „De două săptămâni face ravagii în zona Șopa. Omoară animale, dar nimeni nu face nimic. În fiecare zi aud pe cineva plângându-se că i-a fost atacată gospodăria.”

Cei care locuiesc la marginea Cartierului Arhitecților spun că viața de zi cu zi a devenit o ruletă rusească. Cristian R., care locuiește chiar lângă câmp, a surprins esența pericolului:

„Gunoiul este fix în spatele blocului. Merg să duc gunoiul și mă întâlnesc cu el. Ce fac? În țara asta trebuie mai întâi să moară cineva ca să se ia măsuri. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâlni cu un copil care se joacă pe lângă bloc!”

