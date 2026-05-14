Accidentat în meciul de la Clinceni, cu Metaloglobus, scor 2-2, mijlocașul lui FC Hermannstadt, Eduard Florescu (28 ani) a fost diagnosticat cu ruptură de ligamente.

Cele mai negre temeri după accidentarea lui Eduard Florescu s-au adeverit în urma investigațiilor medicale care s-au efectuat zilele trecute.

Rezonanța magnetică făcută la genunchi a arătat că jucătorul Sibiului a suferit o ruptură de ligamente, fapt care îl va ține pe tușă circa șase luni.

Florescu va fi operat săptămâna viitoare, cel mai probabil tot la medicul ortoped Ionuț Codorean, cel care a efectuat anul trecut intervenția chirurgicală și în cazul lui Silviu Balaure.

Venit în iarnă, mijlocașul s-a integrat rapid și a jucat în 15 meciuri de campionat pentru echipa de pe malul Cibinului. A lipsit în doar două partide, fiind suspendat pentru un cartonaș roșu.

A mai evoluat la CS Mioveni, FC Viitorul Constanţa, FC Botoşani, FC Argeş, Universitatea Craiova, FC Botoşani, Yelimay Semay (Kazakhstan) și Unirea Slobozia.

FC Hermannstadt suferă pe final de sezon în privința lotului, în special la nivel de mijlocași. Ivanov și Jair au părăsit echipa, iar Florescu, Bîrstan și Kujabi sunt accidentați.