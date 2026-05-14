Pe scurt: Copilul a supraviețuit singur în pădure, în ploaie și frig, iar salvarea sa a mobilizat autorități și voluntari din tot județul Sibiu.

Băiețelul de 5 ani dispărut în pădurile din apropierea localității Sebeșu de Jos a fost găsit în viață după două nopți petrecute singur, în condiții de ploaie și frig. Potrivit Adevărul, primele cuvinte pe care copilul le-a rostit către salvatori au fost „Vreau la mami”, a confirmat Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.

Copilul s-a rătăcit în pădure în timp ce încerca să-și găsească mama, ajungând la o distanță de aproximativ 2 kilometri de locul în care s-a pierdut. A rezistat două nopți în pădure, expus la ploaie și temperaturi scăzute, într-o zonă considerată periculoasă. Supraviețuirea sa a fost considerată un act de curaj, iar copilul a fost numit „erou” de către cei implicați în operațiunea de salvare.

Un rol esențial în găsirea copilului l-a avut pilotul Mihail Soare, care l-a observat din elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. De asemenea, la căutări au participat echipe de la Salvamont, Jandarmerie, pompieri, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, studenți ai Academiei Forțelor Terestre și numeroși cetățeni din zonă. Solicitarea elicopterului a fost decisivă pentru localizarea rapidă a copilului.

Operațiunea de salvare a implicat zeci de mașini ale MAI, iar salvatorii au oferit copilului haine uscate, ciocolată și o banană imediat după ce a fost găsit. Mobilizarea autorităților a fost completată de implicarea voluntarilor, care au răspuns apelului lansat de tatăl copilului și de primarii din Turnu Roșu și Racovița. Tatăl băiatului a transmis un mesaj video în dimineața zilei de marți, 12 mai 2026, în care îi ruga pe oameni să se alăture căutărilor, fiind convins că fiul său este în viață.

Potrivit sursei citate, la acțiunea de căutare au participat între 100 și 300 de voluntari, însă numărul acestora putea fi mult mai mare, având în vedere comunitățile din jur și numărul mare de persoane cu ATV-uri sau motociclete din zonă. Fiecare oră a contat, riscul ca băiețelul să fie rănit sau să devină victima unui accident sau a unui animal sălbatic fiind foarte ridicat.

Apelurile la solidaritate au venit atât din partea familiei, cât și din partea autorităților locale și a presei, care a transmis constant informații despre operațiunea de salvare. Presa locală a avut un rol important în mobilizarea comunității, emoționând și determinând oamenii să se implice direct în căutări.

Copilul a fost preluat de echipele medicale și transportat la spital, unde a fost evaluat și se află în afara oricărui pericol. Detalii suplimentare despre starea sa și despre modul în care s-a desfășurat misiunea de căutare pot fi consultate în articolele Cum a decurs misiunea de căutare a băiețelului dispărut la Sebeșu de Jos și Copilul dispărut la Sebeșu de Jos, adus la spital în Sibiu.

Operațiunea de salvare a evidențiat importanța mobilizării comunității și a cooperării între autorități și voluntari în situații de urgență. Băiețelul de 5 ani a fost găsit la timp datorită efortului comun al tuturor celor implicați, iar cazul său rămâne un exemplu de solidaritate și implicare civică.