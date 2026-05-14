Jandarmeria Română a aplicat zeci de sancțiuni și a întocmit mai multe acte de sesizare penală după partida de fotbal dintre „U” Cluj și Universitatea Craiova, disputată în 13 mai, în cadrul Finalei Cupei României.

Potrivit autorităților, în urma încălcării prevederilor legale privind regimul materiilor explozive, au fost întocmite patru acte de sesizare conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Totodată, jandarmii au indisponibilizat și predat organelor competente un număr de 234 de materiale pirotehnice.

De asemenea, au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, Legii nr. 60/1991 privind organizarea adunărilor publice și Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 22.400 de lei.

În plus, 21 de persoane au primit sancțiuni complementare de interzicere a accesului la jocuri și competiții sportive pentru o perioadă de șase luni.

Materiale pirotehnice interzise

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că, înainte de începerea meciului, în urma controalelor efectuate pe stadion, au fost descoperite mai multe materiale pirotehnice ascunse în grupurile sanitare.

„Deși, de fiecare dată, Jandarmeria Română a transmis un apel la responsabilitate, constatăm cu regret că unii participanți aleg să ignore regulile și să pună în pericol siguranța celor din jur — copii, suporteri, jucători”, au transmis reprezentanții instituției.

Jandarmeria Română anunță că va continua, împreună cu celelalte instituții competente, acțiunile de prevenire și combatere a faptelor care pot pune în pericol siguranța participanților la competițiile sportive și va sancționa orice încălcare a legii.