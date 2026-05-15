Fost jucător la ACS Păltiniș Rășinari, Petrică Iliu s-a stins din viață la doar 38 de ani, anunțul fiind făcut de fostul său club.

În urmă cu doi ani, ACS Păltiniș Rășinari a mai trecut printr-o grea încercare, după ce Ioan Ilie Bozdoghină s-a stins din viață la doar 40 de ani.

Acum, clubul din Rășinari este din nou în doliu, după ce s-a stins din viață în somn Petrică Iliu, fost jucător al echipei timp de 10 ani.

”Deși pare greu de crezut, după Bozdo, ne părăsește și Petrică Iliu! La 38 de ani… A jucat fotbal la echipa noastră peste zece ani. După ce a renunțat la activitatea sportivă, a ajutat clubul prin toate modurile posibile, inclusiv material. Ne părăsește un OM de o moralitate rară și un caracter atât de frumos… DRUM LIN SPRE ÎNGERI, PRIETEN DRAG!” este postarea dată publicității vineri pe pagina oficială a clubului ACS Păltiniș Rășinari.

Antrenorul lui Păltiniș Rășinari, Dragoș Năstase a fost consternat de veste, mai ales că nimic nu anunța un asemenea deznodământ.

”Nu ne vine să credeam așa ceva, a făcut in infarct și murit în somn, a fost un băiat de mare caracter. Condoleanțe familiei lui și celor care l-au cunoscut. Suntem consternați, mai ales că fizic foarte bine, nu putem înțelege cum s-a întâmplat așa ceva” a spus pentru Ora de Sibiu antrenorul Dragoș Năstase.