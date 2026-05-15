Trei mașini au fost implicate într-un accident rutier, vineri, pe DN1, în localitatea Bradu din județul Sibiu.

UPDATE 2

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Bradu, din localitatea Bradu, o femeie, în vârstă de 50 de ani, domiciliată în orașul Ocna Sibiului, a pătruns în intersecția cu DN 1 fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus pe DN 1, direcția Sibiu – Brașov, de către un tânăr în vârstă de 22 de ani, din București, fiind proiectată apoi într-un alt autoturism, condus spre Sibiu, de către un brașovean, în vârstă de 32 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

UPDATE 1

În accident au fost implicate 5 persoane. Din fericire, niciuna nu a fost rănită. „În urma evaluării medicale, persoanele implicate în accident refuză transportul la spital”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 12:10. Trei mașini sunt implicate în accident. Două dintre vehicule au intrat în coliziune frontală, iar cea de-a treia a ajuns într-o poartă.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și două echipaje din cadrul SAJ Sibiu, una cu medic și una de tip B.

Traficul rutier este îngreunat, în prezent se circulă alternativ.