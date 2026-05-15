Un copil în vârstă de 10 ani a fost rănit, vineri seara, 15 mai, într-un accident rutier produs în localitatea Sadu, pe strada Tălmaciului.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, băiatul domiciliat în localitatea Sadu, ce se deplasa pe o bicicletă, la schimbarea direcției de mers nu s-ar fi asigurat corespunzător.
Acesta a fost acroșat cu oglinda de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, tot din Sadu, care circula pe aceeași stradă și în aceeași direcție de deplasare.
La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Sibiu de tip B, care i-a acordat copilului asistență medicală. Acesta a fost transportat la CPU Luther, prezentând un traumatism cranian și excoriații la nivelul membrelor.
Traficul rutier în zonă se desfășoară normal.
