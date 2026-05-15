O fetiță în vârstă de 14 ani, aflată pe o trotinetă electrică, a fost transportată la spital după ce a intrat în coliziune cu o mașină pe DN14 la Axente Sever.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în localitatea Axente Sever, pe DN 14. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce se deplasa pe o trotinetă spre Sibiu, pe DN 14, în localitatea Axente Sever, o minoră, în vârstă de 14 ani, din Axente Sever, ar fi virat la stânga fără să se asigure moment în care a lovit, în partea laterală, un autoturism condus în aceeași direcție, de către un bărbat, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în județul Mureș”, informează Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Minora a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital, conștientă. „La fața locului a intervenit un echipaj SMURD. Minora în vârstă de 14 ani a fost transportată la spital cu un traumatism la mână și multiple contuzii, conștientă”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul rutier se desfășoară normal.