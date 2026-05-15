Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu are acreditarea suspendată după cazul bebelușului rănit în accidentul cu ambulanța SMURD produs în data de 7 martie, pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu.
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu se află în prezent sub monitorizarea Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție care a decis suspendarea acreditării în urma neraportării în termen a unui posibil eveniment advers asociat asistenței medicale.
Accidentul a avut loc în 7 martie, când ambulanța SMURD în care se afla copilul s-a răsturnat pe bulevardul Vasile Milea.
Conducerea Spitalului de Pediatrie Sibiu a transmis că unitatea medicală nu a pierdut acreditarea, ci aceasta a fost suspendată temporar. „Spitalul nu a pierdut acreditarea. A fost suspendată acreditarea pentru neraportarea în 24 de ore a suspiciunii de eveniment advers”, a precizat conducerea spitalului.
Potrivit comunicatului transmis de ANMCS, motivul suspendării îl reprezintă încălcarea prevederilor privind raportarea evenimentelor adverse, conform metodologiei aprobate prin Ordinul președintelui ANMCS nr. 298/2020.
Instituția precizează că suspendarea acreditării este valabilă până la remedierea deficiențelor constatate, însă nu pentru o perioadă mai mare de șase luni.
Totodată, spitalul trebuie să implementeze mai multe măsuri pentru remedierea situației, printre care:
- elaborarea și transmiterea către ANMCS a unui plan de măsuri;
- revizuirea procedurilor privind identificarea și raportarea evenimentelor adverse;
- instruirea și evaluarea personalului medical;
- raportarea săptămânală către ANMCS a măsurilor adoptate;
- afișarea mențiunii „acreditare suspendată” în toate locurile unde apare certificarea unității medicale.
Reprezentanții ANMCS precizează că suspendarea va fi ridicată prin ordin al președintelui instituției după verificarea remedierii neconformităților constatate.
Ultima oră
- Acreditarea Spitalului de Pediatrie Sibiu, suspendată: reacția oficială și explicațiile conducerii acum 5 secunde
- Acuzații grave privind distrugerea uneia dintre cele mai bătrâne păduri din județul Sibiu: „Pare o tăiere rasă” / foto acum 4 minute
- Public speaking-ul a dus-o în finala internațională de la Londra: povestea Theodorei Todoran, eleva de 19 ani din Sibiu / foto acum 8 minute
- Bolojan anunță verificări asupra obligativității e-Factura pentru PFA-uri și persoane fizice acum 9 minute
- Avocații Adrianei Viliginschi reacționează dur după declarațiile Parchetului din Sibiu: „Urmărirea penală nu e finalizată” acum 9 minute