Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu are acreditarea suspendată după cazul bebelușului rănit în accidentul cu ambulanța SMURD produs în data de 7 martie, pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu se află în prezent sub monitorizarea Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție care a decis suspendarea acreditării în urma neraportării în termen a unui posibil eveniment advers asociat asistenței medicale.

Accidentul a avut loc în 7 martie, când ambulanța SMURD în care se afla copilul s-a răsturnat pe bulevardul Vasile Milea.

Conducerea Spitalului de Pediatrie Sibiu a transmis că unitatea medicală nu a pierdut acreditarea, ci aceasta a fost suspendată temporar. „Spitalul nu a pierdut acreditarea. A fost suspendată acreditarea pentru neraportarea în 24 de ore a suspiciunii de eveniment advers”, a precizat conducerea spitalului.

Potrivit comunicatului transmis de ANMCS, motivul suspendării îl reprezintă încălcarea prevederilor privind raportarea evenimentelor adverse, conform metodologiei aprobate prin Ordinul președintelui ANMCS nr. 298/2020.

Instituția precizează că suspendarea acreditării este valabilă până la remedierea deficiențelor constatate, însă nu pentru o perioadă mai mare de șase luni.

Totodată, spitalul trebuie să implementeze mai multe măsuri pentru remedierea situației, printre care:

elaborarea și transmiterea către ANMCS a unui plan de măsuri;

revizuirea procedurilor privind identificarea și raportarea evenimentelor adverse;

instruirea și evaluarea personalului medical;

raportarea săptămânală către ANMCS a măsurilor adoptate;

afișarea mențiunii „acreditare suspendată” în toate locurile unde apare certificarea unității medicale.

Reprezentanții ANMCS precizează că suspendarea va fi ridicată prin ordin al președintelui instituției după verificarea remedierii neconformităților constatate.