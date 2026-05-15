Polițiștii rutieri desfășoară, sâmbătă, 16 mai, o amplă acțiune de control pe DN7 Valea Oltului, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere.

Potrivit IPJ Vâlcea, în intervalul orar 14:00–18:00, polițiștii rutieri vor organiza o acțiune de tip „RELEU” pe întreg sectorul de drum aferent DN7, cu sprijinul echipajelor din județele tranzitate de acest tronson rutier.

Oamenii legii vor acționa pentru depistarea și sancționarea abaterilor la regimul rutier, în special a celor privind depășirea vitezei legale. Pentru monitorizarea traficului vor fi folosite aparate de supraveghere și înregistrare a vitezei de deplasare.

În cadrul activităților, șoferii vor primi și recomandări preventive privind adoptarea unui comportament responsabil în trafic, polițiștii urmând să desfășoare și acțiuni informativ-preventive.

La controale pot participa, în funcție de disponibilitate, și reprezentanți ai Registrului Auto Român și ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să conducă preventiv și să urmeze indicațiile echipajelor aflate în trafic.