Federația Peisaj Deschis și Agent Green au tras un semnal de alarmă public asupra modului în care este exploatată fondul forestier din zona Șomartin, în județul Sibiu. Activiștii susțin că una dintre puținele păduri bătrâne de stejar și amestec din Podișul Hârtibaciului ar fi fost aproape complet distrusă.

Potrivit organizațiilor de mediu Federația Peisaj Deschis și Agent Green, în pădurea administrată de Romsilva, în apropiere de Șomartin, exploatarea forestieră realizată de Silva Grup SRL ar fi dus la dispariția aproape totală a coronamentului forestier. „Oficial se numește exploatare progresivă, dar ceea ce vedem seamănă mai degrabă cu o tăiere rasă: aproape niciun copac în picioare, fără coronament, doar sol expus”, au transmis activiștiii de mediu.

Sursa foto: Federația Peisaj Deschis

Aceștia mai susțin că solul pădurii ar fi fost grav afectat de utilajele grele folosite în condiții meteorologice nepotrivite. „Au rămas șanțuri de până la un metru adâncime, straturi de sol rupte și un ecosistem devastat. Totul s-a întâmplat în plină perioadă de reproducere, într-o arie specială de protecție pentru păsări”, mai arată organizațiile de mediu.

Reprezentanții Federației Peisaj Deschis și Agent Green afirmă că societatea Silva Grup SRL ar mai fi fost sancționată în trecut pentru practici forestiere considerate necorespunzătoare, inclusiv în zona Rodbav.

Activiștii avertizează că exploatarea nu s-ar fi încheiat, iar ultimii arbori veterani din zonă ar fi deja marcați pentru tăiere în acest an.

Direcția Silvică Sibiu respinge acuzațiile

De cealaltă parte, reprezentanții Direcției Silvice Sibiu resping acuzațiile privind existența unui „dezastru ecologic” și spun că situația urmează să fie verificată de autoritățile competente.

„Acuzația de dezastru ecologic este una foarte gravă. Sincer să vă spun, când este un dezastru ecologic există un nivel de infracțiune, motiv pentru care am făcut o adresă către IPJ Sibiu și urmează să mergem la o eventuală constatare. Dacă era un dezastru ecologic, erau implicații serioase”, a declarat Ilie Tronacă, reprezentant al Direcției Silvice Sibiu.

Acesta a precizat că verificările vor fi realizate de Garda Forestieră și Poliție. „Nu există lipsă totală de semințiș. Există pe aproximativ 60% din suprafață. Garda Forestieră și Poliția vor verifica. Lăsăm instituțiile abilitate să își spună punctul de vedere. Din punctul nostru de vedere, nivelul de dezastru ecologic este departe de așa ceva”, a mai afirmat reprezentantul Direcției Silvice Sibiu.