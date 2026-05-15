Pe scurt: Adrian Echert, deputat USR, propune o lege care să permită poliției să intervină direct în cazurile de comercializare a lucrărilor academice, un fenomen răspândit pe internet și rețele sociale, dar ignorat prea mult timp de autorități.

Deputatul USR Adrian Echert trage un semnal de alarmă privind comerțul cu lucrări academice, un fenomen care se desfășoară la vedere pe internet și rețele sociale. Anunțuri de tipul „Lucrare de licență, gata în 5 zile, orice specializare” pot fi găsite cu ușurință pe Google, iar site-urile dedicate și grupurile online oferă lucrări de licență, disertație sau doctorat „la cheie”. Situația este tolerată, fără consecințe legale imediate, după cum arată Adrian Echert într-o postare pe Facebook.

Legea actuală limitează intervenția poliției

În prezent, poliția poate interveni doar dacă universitatea depune o sesizare oficială. Însă, universitățile nu fac întotdeauna astfel de sesizări, fie din motive de imagine, fie din cauza procedurilor interne. Acest vid legislativ a permis ca vânzarea și cumpărarea de lucrări academice să continue nestingherită.

Proiectul de lege propus de Adrian Echert

Adrian Echert anunță că a depus un proiect de lege care va permite organelor de poliție să se autosesizeze în cazurile de comercializare a lucrărilor academice. De asemenea, orice persoană fizică sau juridică va putea depune o sesizare, nu doar instituțiile de învățământ. Legislația actuală prevede deja amenzi de până la 200.000 de lei atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători, însă lipsa unui mecanism eficient de aplicare a acestor sancțiuni a făcut ca fenomenul să fie tolerat.

Deputatul sibian subliniază că, dacă vrem mai puține plagiate în mediul academic, trebuie să combatem direct comerțul cu lucrări academice, care a fost ignorat prea mult timp. Poziția sa a fost exprimată și în alte contexte, precum scandalul plagiatului ministrului Justiției.