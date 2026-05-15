Pe scurt: România merge mai departe la Eurovision 2026, după ce Alexandra Căpitănescu a impresionat juriul și publicul cu piesa „Choke Me”. Descoperă detalii despre prestația artistei și mesajul piesei.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, s-a calificat în finala competiției care are loc la Viena, cu piesa „Choke Me”, potrivit Digi24. România a concurat joi, 14 mai 2026, în cea de-a doua semifinală a concursului, intrând pe scenă cu numărul 03. Alexandra Căpitănescu a urcat pe scena Wiener Stadthalle alături de trupa sa și a interpretat piesa „Choke Me”, reușind să obțină voturile necesare pentru a accede în marea finală de sâmbătă.

Alături de România, în finală s-au mai calificat Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. În această semifinală au evoluat și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei, țări care sunt deja calificate direct în finală, însă publicul din aceste state a avut posibilitatea să voteze în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Publicul din România poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări. Fiecare utilizator are dreptul la maximum 10 voturi, care pot fi distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți. Telespectatorii au putut să o voteze pe Alexandra Căpitănescu doar dacă se aflau într-una dintre țările care au votat în această semifinală și au folosit o metodă locală de televoting sau plată online compatibilă cu regulamentul competiției. Votul a fost deschis după prestația ultimei țări și a rămas activ pentru o perioadă limitată, anunțată în direct în timpul transmisiunii.

Alexandra Căpitănescu, de la Vocea României la Eurovision

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul. Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică. Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

În contextul revenirii României la Eurovision după doi ani de absență, participarea Alexandrei Căpitănescu și calificarea în finală marchează un moment important pentru scena muzicală românească.