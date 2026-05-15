Oamenii legii transmit noi informații despre sinuciderea din Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Sibianca Amiana Paștină și-a pus capăt zilelor în dimineața zilei de vineri, folosind lama unui aparat de ras. Se pare că aceasta a primit, pe parcursul ultimelor luni, consiliere psihologică, deoarece avea un comportament imprevizibil.

Amiana Paștină, femeia din Sibiu care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea ei, s-a sinucis în arest în dimineața zilei de vineri. Aceasta avea 38 de ani.

Găsită fără suflare în baia celulei

Sibianca a fost găsită inconștientă în baia celulei. Era tăiată pe membrul stâng. Ea a folosit o lamă de ras pentru a se sinucide.

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenție, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință. De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia”, declară reprezentanții IPJ Alba.

A primit consiliere psihologică și putea primi vizite doar de la copii

Oamenii legii transmit că Amiana Paștină a avut, în lunile de detenție, un comportament imprevizibil, motiv pentru care a primit consiliere psihologică. Ea stătea singură în celulă, din motive de siguranță, și putea primi vizite doar din partea copiilor săi minori.

„Femeia era custodiată în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori”, mai arată reprezentanții IPJ Alba.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.

De asemenea, la nivelul IPJ Alba vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către polițiștii implicați în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate.

Vă reamintim că Amiana Paștină a fost arestată în luna februarie pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Aceasta și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea ei. Fapta a fost săvârșită în luna iunie 2024, iar Paștină a fost ajutată de o asistentă medicală angajată la Spitalul Orășenesc din Cisnădie, care i-a făcut rost de sedative. De asemenea, pe parcursul cercetărilor, s-a stabilit că aceasta a mai avut un ajutor, respectiv pe Adriana Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner. Aceasta i-a oferit consiliere și suport moral, indicându-i cum trebuie să procedeze în cazul omorului. În 22 aprilie, judecătorii Tribunalului Sibiu au decis prelungirea măsurii arestului preventiv, iar săptămâna viitoare urma să ajungă din nou în fața magistraților sibieni pentru luarea de noi măsuri. Femeia a solicitat în repetate rânduri să fie arestată la domiciliu, însă de fiecare dată judecătorii i-au respins cererea. Ea era judecată pentru omor calificat.