Pe scurt: Aplicația iBon permite scanarea și verificarea bonurilor fiscale direct de pe telefon. Utilizatorii pot transmite sesizări și vor beneficia de un sistem de bonusare în a doua fază de dezvoltare.

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au anunțat lansarea aplicației mobile iBon, care va permite românilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis corect.

Potrivit startupcafe.ro, aplicația va fi disponibilă gratuit în magazinele oficiale Google Play și App Store începând de luni, 18 mai 2026.

Prin intermediul aplicației iBon, utilizatorii pot verifica autenticitatea bonurilor fiscale prin fotografierea acestora. Datele de pe bon sunt preluate automat și comparate cu informațiile din baza de date a ANAF. Versiunea 1.0 a aplicației va putea fi instalată pe dispozitive cu sistem de operare iOS și Android.

Instrucțiunile de utilizare vor fi publicate pe site-ul ANAF, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate de agenție. Printre principalele funcționalități ale aplicației se numără scanarea bonurilor fiscale cu ID înscris, încărcarea de fotografii ale bonurilor direct din aplicație și introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile.

Utilizatorii au posibilitatea de a transmite sesizări către ANAF pe teme precum imposibilitatea plății cu cardul, lipsa elementelor minimale pe bon pentru interogare manuală sau neprimirea bonului fiscal. Ministerul Finanțelor a precizat că aplicația nu urmărește să încurajeze sesizările pentru care există deja mecanisme dedicate pe portalul ANAF, ci să ofere un instrument de informare și verificare, pentru promovarea conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect.

Sesizările transmise prin aplicație care indică potențiale riscuri fiscale vor fi analizate, iar resursele pentru verificări vor fi prioritizate pentru prevenirea și combaterea fraudelor și evaziunii fiscale. În perioada de lansare, utilizatorii pot transmite feedback privind funcționalitățile și eventualele erori prin formularul de contact din secțiunea IT a site-ului ANAF.

Ministerul Finanțelor a anunțat că, în a doua fază de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al doilea al anului 2026, va fi introdus un sistem de bonusare pentru bonurile scanate și sesizările transmise prin aplicație.

Pe fondul digitalizării accelerate, platformele ANAF și ale Ministerului Finanțelor au trecut recent prin procese de mentenanță, ceea ce poate influența accesul la noile servicii digitale.