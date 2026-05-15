Pe scurt: Doi agenți de la Vama Borș 2 sunt acuzați că au transformat serviciul într-o „fabrică de bani”, cerând mită șoferilor străini și folosind mașina de serviciu pentru a-i duce la bancomat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au trimis în judecată dosarul de corupție de la Borș 2, unde doi agenți ai Poliției de Frontieră sunt acuzați că negociau șpăgi cu șoferii opriți în trafic și îi duceau la bancomat pentru a retrage banii.

Potrivit adevarul.ro, ancheta a fost realizată de Direcția Generală Anticorupție.

Cristian Ban este cercetat pentru 14 infracțiuni de luare de mită, dintre care patru în formă continuată, două infracțiuni de delapidare și două de fals intelectual. Colegul său, Mădălin Costel Bînțu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la luare de mită, complicitate la delapidare și două infracțiuni de fals intelectual.

Conform anchetatorilor, între septembrie și noiembrie 2025, cei doi polițiști, aflați în serviciu în zona fostelor puncte de frontieră Borș 1 și Borș 2, opreau în trafic cetățeni străini și invocau diverse nereguli pentru a-i determina să plătească sume de bani în schimbul evitării amenzilor.

În loc să aplice sancțiunile prevăzute de lege, le propuneau șoferilor „a doua variantă” sau „varianta neoficială”, adică remiterea unor sume în valută pentru a evita amenzi de sute sau chiar mii de euro.

Procurorii susțin că Cristian Ban negocia direct „tariful”, cerând între 50 și 800 de euro. Dacă suma oferită era considerată prea mică, le reproșa șoferilor că îi dau doar „bani de țigări”. În unele cazuri, le cerea să aducă „tot cash-ul în pașaport”.

Ancheta arată că polițistul folosea inclusiv autospeciala de serviciu pentru a escorta șoferi la bancomate din Biharia, unde aceștia retrăgeau numerar destinat mitei.

„Fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, unul dintre polițiști ar fi pretins și primit o sumă de bani de la un cetățean străin, pentru a nu dispune măsurile legale. În acest context, cel de-al doilea polițist ar fi sprijinit activitatea infracțională, contribuind la crearea unui cadru intimidant și la consolidarea percepției că remiterea banilor reprezintă singura modalitate de evitare a sancțiunilor. De asemenea, în vederea obținerii sumei de bani, polițistul ar fi utilizat autospeciala de serviciu pentru a transporta persoana în cauză la o unitate bancară, în scopul retragerii numerarului”, a transmis DGA.

Într-un caz din 17 octombrie 2025, Ban ar fi simulat întocmirea unui proces-verbal de contravenție pentru a convinge un cetățean bulgar că plata mitei este singura soluție. Bînțu ar fi rămas în apropiere în timpul negocierii și ar fi primit ulterior o parte din bani. Tot atunci, Ban a folosit autospeciala Poliției de Frontieră pentru a-l transporta pe șoferul bulgar la un ATM, de unde acesta a retras suma cerută.

Procurorii mai susțin că cei doi agenți au completat documente oficiale cu date false pentru a justifica fictiv activitățile desfășurate în timpul turelor de serviciu. În notele raport pentru zilele de 5 și 17 octombrie 2025 ar fi fost consemnate verificări și identificări de cetățeni UE care, în realitate, nu au avut loc.

Anchetatorii consideră că scopul activității celor doi polițiști nu mai era exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci obținerea de bani în mod ilegal.